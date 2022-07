Khởi tố kẻ ném chất nổ vào nhà... hàng xóm của 'tình địch'

Các đối tượng ném chất nổ vào nhà dân bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Như Quý (SN 1993, trú tại xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, Hưng Yên), Nguyễn Thị Thúy (SN 1995, quê tỉnh Quảng Ninh) và Bùi Hạnh Nguyên (SN 1986, quê tỉnh Thái Bình) về tội “Hủy hoại tài sản”.

Động cơ gây án

Đây là các đối tượng đã 3 lần ném chất nổ là pháo tự chế vào nhà ông Bùi Hồng Ph. (trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) gây hoang mang cho gia đình và người dân địa phương suốt thời gian dài.

Trước đó, ngày 9/3, Công an huyện Nghi Lộc nhận được trình báo của ông Ph. về việc bị ném chất nổ vào nhà, gây hư hỏng một số tài sản. Vụ việc khiến bản thân ông Ph. và gia đình hết sức hoang mang, bởi trước nay gia đình không có mâu thuẫn với ai.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập các dấu vết, tài liệu có liên quan. Xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nguy hiểm, nếu không điều tra bắt giữ thì trong thời gian tới các đối tượng có thể tiếp tục gây ra các vụ nổ khác với tính chất và mức độ nguy hiểm hơn.

Từ nhận định trên, Công an huyện Nghi Lộc đã báo cáo vụ việc cho lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp các đơn vị liên quan xác lập chuyên án đấu tranh.

Vào ngày 7/5 và 9/6, trong lúc cơ quan công an đang thu thập chứng cứ thì gia đình ông Ph. tiếp tục bị ném chất nổ. Theo cán bộ điều tra, các vụ ném chất nổ xảy ra vào giữa trưa hoặc đêm. Trong khi đó, việc trích xuất camera an ninh tại khu vực để xác định đối tượng hết sức khó khăn do đối tượng ngụy trang rất kỹ.

Càng khó hiểu hơn là gia đình ông Ph. sống chan hòa, đoàn kết với xóm giềng, trong cuộc sống và công việc không có mâu thuẫn với ai. Do vậy, việc xác định đối tượng tình nghi cũng như động cơ gây án của các đối tượng hết sức khó khăn. Tưởng như vụ án đi vào ngõ cụt thì một thông tin quan trọng được hé lộ.

Ban chuyên án phát hiện ông Ph. không có hiềm khích với ai nhưng hàng xóm là thanh niên tên M. lại có nhiều mối quan hệ phức tạp. Đặc biệt, thời gian qua, M. có vướng vào lùm xùm tình cảm với một người phụ nữ đã có chồng. Thời điểm này, M. không có mặt tại địa phương. Từ manh mối này, vụ án đã rẽ sang một hướng điều tra mới.

Sau hơn 1 tháng ròng rã xác minh từ những manh mối nhỏ nhất, cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, Công an các tỉnh Hưng Yên, Yên Bái, Hà Nội... Ban chuyên án xác định được 3 đối tượng ném chất nổ vào nhà dân là Phạm Như Quý, Nguyễn Thị Thúy và Bùi Hạnh Nguyên.

Trong khi Quý là đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn huyện Khoái Châu (Hưng Yên), từng có 1 tiền sự về hành vi “Cố ý hủy hoại tài sản” thì Nguyên cũng vừa chấp hành xong án phạt 10 năm tù về tội “Giết người”.

Cuối tháng 6/2022, Công an huyện Nghi Lộc điều 2 tổ công tác gồm 30 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại các tỉnh Hưng Yên, Yên Bái và thành phố Hà Nội để bắt giữ các đối tượng.

Riêng Phạm Như Quý, nghi ngờ sẽ bị lực lượng công an truy bắt nên đã nhanh chóng trốn từ tỉnh Hưng Yên lên Yên Bái. Ban chuyên án phải phối hợp Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) bắt giữ Quý khi đối tượng này đang ẩn náu tại nhà một người bạn, chuẩn bị hành lý để vượt biên trốn sang nước ngoài.

Nhầm lẫn “chết người”

Qua lời khai của các đối tượng, nguyên nhân nhà ông Ph. bị ném chất nổ dần được hé lộ với lý do khiến các trinh sát không khỏi ngỡ ngàng.

Trong vụ án này, Quý được xác định là người khởi xướng, chủ mưu; Thúy và Nguyên là đồng phạm giúp sức tích cực. Tuy nhiên, khi bị bắt giữ, ban đầu Quý và đồng bọn không thừa nhận việc ném chất nổ vào nhà ông Ph..

Trước lập luận sắc bén và chứng cứ xác đáng mà Công an huyện Nghi Lộc đưa ra, Quý phải cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo Phạm Như Quý, khi phát hiện vợ và M. có hành vi đáng ngờ, hai vợ chồng bị can nảy sinh mâu thuẫn, dẫn tới ly thân. Cho rằng, M. là kẻ thứ 3, chen chân vào cuộc hôn nhân của mình nên Quý đã nhiều lần liên lạc với “tình địch” để nói rõ phải trái nhưng lại bị M. chửi bới, thách thức.

Nổi “máu giang hồ”, Quý rủ Thúy và Nguyên vào Nghệ An để “dằn mặt” đối thủ. Tuy nhiên, do không thông thạo địa hình nên Quý có nhờ một người bạn xã hội sống ở Nghi Lộc bày đường đến nhà M..

Mặc dù thời điểm này, người bạn của Quý đã uống khá nhiều rượu nhưng vẫn nhiệt tình dẫn đường. Khi người này chỉ vào một căn nhà, nhóm của Quý liền ném pháo tự chế vào cổng rồi nhanh chóng rời hiện trường.

Tưởng sau khi bị “dằn mặt” thì M. sẽ sợ hãi nhưng Quý tiếp tục bị người đàn ông này thách thức nên đã quay lại, thêm 2 lần ném chất nổ đe dọa. Đối tượng cho rằng, việc ném chất nổ là nhằm “dằn mặt” M. không vì mục đích gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người trong nhà.

Theo cán bộ điều tra, cho đến thời điểm bị bắt, Quý vẫn đinh ninh căn nhà mình ném chất nổ là nhà của M. mà không biết đã ném nhầm nhà người hàng xóm. Khi được thông tin đó là nhà của ông Ph. không liên quan gì đến người đàn ông tên M. thì đối tượng Quý mới “ngã ngửa” vì sự nhầm lẫn của mình.

Việc Công an huyện Nghi Lộc và các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án được gia đình bị hại và nhân dân hết sức ghi nhận. Chuyên án góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm lao động, phát triển kinh tế.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại