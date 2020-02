Khởi tố, bắt tạm giam tài xế tông chết phụ nữ mang thai

Ngày 31/1, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam tài xế Trần Mai Khanh (27 tuổi, trú huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng".

Qua điều tra ban đầu, tài xế Khanh và nạn nhân là chị Nguyễn Thị Th. (22 tuổi, trú tại TP.HCM) có xảy ra mâu thuẫn trước đó.

Khoảng 11h45 ngày 30/11, tại đèo Mimosa (TP Đà Lạt, Lâm Đồng), Khanh cầm lái xe ô tô mang BKS: 60A- 483.93.

Trong lúc xuống đèo, ô tô của Khanh tông vào xe máy do người đàn ông cầm lái chở một phụ nữ (được xác định là chị Th.) ngồi sau.

Cú tông mạnh khiến hai người trên xe máy văng vào vách núi, chị Th. đang mang thai 20 tuần tuổi thiệt mạng. Người đàn ông được cho là chồng của nạn nhân bị thương nặng, còn nhóm người trên ô tô (4 người) bị trầy xước.

Tại hiện trường, ô tô hư hỏng và xe máy vỡ nát.

Nhận được tin báo, cơ quan công an TP Đà Lạt có mặt kiểm tra hiện trường, phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Cơ quan điều tra cũng điều tra có hay không việc tài xế này cố tình lao xe vào người phụ nữ nói trên.

