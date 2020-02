Bình Phước phối hợp truy bắt kẻ nổ súng bắn chết 4 người ở TP.HCM

Đối tượng Tuấn đang bị công an truy nã.

Chiều tối 31/1, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã ký công văn hỏa tốc gửi lãnh đạo Phòng, ban, các công an huyện, TP trên địa bàn tỉnh về việc phối hợp truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn, kẻ nổ súng làm 4 người tử vong trên địa bàn TP.HCM.

Công an tỉnh nhấn mạnh, sau khi nổ súng bắn 4 người tử vong, 1 người bị thương vào chiều 29/1 trên địa bàn xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, đối tượng Tuấn đã lẩn trốn. Nhận thấy đối tượng manh động, có thể bỏ trốn lên các địa bàn lân cận TP.HCM hoặc trốn qua Campuchia. Để phối hợp truy bắt đối tượng, giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Trưởng công an các huyện, Thị xã, thành phố khẩn trương thông báo nội dung vụ án, đặc điểm đối tượng và vật chứng cần truy tìm đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, các phòng ban ngành, đoàn thể và người dân. Đồng thời, các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, công tác quản lý địa bàn, quản lý tạm trú, tạm vắng, quản lý xuất nhập cảnh… triển khai đồng bộ các lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ chủ động phát hiện, truy bắt đối tượng.

Các Phòng, ban, Công an huyện biên giới phối hợp các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng, không để đối tượng bỏ trốn sang Campuchia. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện, Thị xã, Thành phố rà soát, triệt phá tất cả các tụ điểm đánh bạc trên địa bàn, không để các tụ điểm này hoạt động để phòng ngừa vụ việc tương tự như Củ Chi xảy ra. Nơi nào để xảy ra tụ điểm đánh bạc phức tạp, người đứng đầu đơn vị nơi đó chịu trách nhiệm trước giám đốc công an tỉnh.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 14h30 ngày 29/1, Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tự Siđa, SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) đi chung xe máy hiệu Wave biển số TP.HCM, mang theo súng AK báng xếp đến sòng bạc trong vườn nhãn trên đường số 121, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Tại đây, Tuấn đã nổ súng bắn làm 4 người tử vong, 1 người được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện và hiện đang được điều trị.

Công an đang truy bắt đối tượng.

Bằng các chứng cứ thu thập được, tối 30/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã Lê Quốc Tuấn (ngụ TP.HCM) về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Hiện trường vụ nổ súng khiến 4 người tử vong.

Đặc điểm đối tượng Lê Quốc Tuấn: Cao 1,66m, nặng khoảng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam. Vũ khí đối tượng dùng gây án là súng AK dạng báng xếp.

Đặc điểm vật chứng cần truy tìm: Xe gắn máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen, biển số 59Y2-301.98; xe gắn máy hiệu Wave màu xanh, biển số 59X2-595.12.

Để nhanh chóng truy bắt đối tượng, Công an TP. HCM đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện thông tin về đối tượng thì báo cho cơ quan công an, Viện kiểm sát, UBND nơi gần nhất hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM - Số điện thoại: 069.3187.414 và 0909.626.363).

Tác giả: Ninh Sự

Nguồn tin: Báo Giao thông