Khởi tố 5 đối tượng xâm nhập tài khoản ngân hàng

Sáng 1/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM và PCTP sử dụng CNC) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa làm rõ vụ xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị xác định hiện nay tình trạng mua bán trái phép thông tin tín dụng cá nhân truy xuất từ hệ thống Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (CIC) xảy ra nhiều trên không gian mạng.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, Phòng ANM và PCTP sử dụng CNC phát hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có tình trạng lộ lọt thông tin từ tài khoản CIC “h49321xxx” của một ngân hàng có Chi nhánh tại Quảng Nam.

4 đối tượng Nguyễn Văn Trãi, Trần Thanh Lạc, Nguyễn Thị Chi Lăng, Đoàn Công Thành (từ trái sang) tại cơ quan Công an.

Tiến hành xác minh, làm việc, tiếp nhận thông tin từ ngân hàng làm rõ trong tháng 12/2021 các đối tượng đã sử dụng trái phép tài khoản CIC cấp cho ngân hàng để thu thập, mua bán thông tin tài khoản khách hàng trên địa bàn các tỉnh.

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phòng ANM và PCTP sử dụng CNC Công an tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương truy xét, điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây ra vụ việc.

Kết quả điều tra xác định, do có thời gian công tác tại ngân hàng trên nên Bùi Văn Chương (SN 1990, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) biết được tài khoản CIC “h49321xxx” và mật khẩu đăng nhập tài khoản ngân hàng.

Khoảng tháng 12/2021, qua trò chuyện biết bạn mình là Nguyễn Thị Chi Lăng (SN 1996, trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, nhân viên của Công ty tài chính SHB Financi Quảng Nam) có nhu cầu tra cứu lịch sử giao dịch vay vốn và thông tin khách hàng để hỗ trợ cho việc vay vốn tại Công ty tài chính SHB Finance Quảng Nam, được Lăng đề nghị nên Chương đã cung cấp tài khoản và mật khẩu CIC do Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho ngân hàng trên để Lăng tra cứu.

Có được tài khoản, mật khẩu CIC trên, Lăng gửi vào nhóm Zalo “9999 - Báo cáo CIC” để các thành viên trong nhóm gồm có Lăng, Nguyễn Văn Trãi (SN 1988, trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ), Đoàn Công Thành (SN 1993, trú TP Đồng Hới, Quảng Bình), Trần Thanh Lạc (SN 1994, trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) cùng làm cho Công ty tài chính SHB Finance Quảng Nam truy cập, truy xuất thông tin tài chính cá nhân và sử dụng trái phép các thông tin của khách hàng.

Từ đầu tháng 12/2021 đến 26/12/2021, Lăng cùng đồng bọn đã sử dụng tài khoản này để truy cập trái phép, tra cứu 1.300 lượt thông tin của khách hàng.

Các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và tự nguyện giao nộp đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3/3, Phòng ANM và PCTP sử dụng CNC Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” và bàn giao vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ để điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng nêu trên về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”..

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân