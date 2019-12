Khói bất thường từ ống xả, kinh nghiệm “khám và điều trị” bệnh cho ô tô

Ô tô có hiện tượng xả khói màu bất thường như xanh, đen, xám, trắng đục là lúc bạn cần phải đem đi bảo dưỡng gấp

Khói ống xả có màu đen:

Khi xe nhả khói đen nhiều và dày đặc, thậm chí có mùi khó chịu chứng tỏ động cơ đang phải làm việc quá tải, đốt quá nhiều nhiên liệu. Nguyên nhân phần lớn là do động cơ nhận được quá nhiều nhiên liệu so với mức cần thiết, do bộ điều khiển trục trặc hoặc kim phun rò rỉ, làm việc sai thời điểm, áp lực phun quá lớn, cảm biến oxy hỏng hoặc bộ điều khiển bị tính toán sai. Ngoài ra, cũng có thể bắt nguồn từ những lý do như van ống thông hơi hoặc quy lát bị hỏng, động cơ bị lọt dầu hoặc nước làm mát chảy vào buồng đốt.

Khi thấy hiện tượng này, tốt nhất bạn hãy mau chóng mang xe đến trung tâm bảo dưỡng uy tín. Tại đây, xe sẽ được điều chỉnh lại bộ chế hòa khí hoặc tune map lại trên xe phun xăng điện tử, điều chỉnh áp suất nhiên liệu…

Khói ống xả có màu trắng và dày như đám mây

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này có thể do gioăng nắp động cơ bị rò rỉ hoặc nắp động cơ nứt làm buồng đốt không được bịt kín khiến động cơ xăng đang đốt cháy nước làm mát hoặc dầu hộp số, cũng có thể nguyên nhân xuất phát từ động cơ đang nhận lấy “dầu đỏ” không hề mong muốn từ hộp số. Với xe chạy động cơ diesel, vấn đề có thể do kim phun làm việc không đúng thời điểm hoặc một trong các xylanh không đủ áp suất nén khiến nước làm mát đã lọt vào buồng đốt hoặc nhiên liệu không cháy sạch hoàn toàn.

Giải pháp cho vấn đề này là cần thay mới gioăng nắp động cơ, kiểm tra khả năng hoạt động của thiết bị.

Khói từ ống xả có màu xanh da trời:

Nguyên nhân là do dầu bôi trơn bị lọt vào buồng đốt vì gioăng xupap (chén chặn) hay xéc-măng của piston bị hở, xilanh bị hỏng. Dầu bôi trơn bị đốt dẫn đến các cảm biến oxy bị giảm cấp, đồng thời hệ thống bôi trơn của động cơ có mức dầu thấp và không có đủ áp lực dầu để làm việc.

Khói ống xả có màu xám

Khói màu xám có thể gây ra bởi nhiều nguyên nhân như đầu xi-lanh bị lỗi, van thông hơi bị hỏng hay nước làm mát rò rỉ vào buồng đốt.

Việc kịp thời nhận biết các bất thường của ô tô từ những dấu hiệu đơn giản nhất đến từ ống xả sẽ giúp cho bạn kịp thời sửa chữa, khắc phục những hư hỏng mới phát sinh trên "xế cưng". Nếu bạn không phải là một chuyên gia sửa chữa ô tô, lời khuyên từ các chuyên gia vẫn là hãy nhanh chóng đưa xe đến những địa chỉ tin cậy để chăm sóc tốt nhất.