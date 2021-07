Khoảnh khắc nữ chiến binh tí hon chật vật leo lên xe phun khử khuẩn "gây bão" MXH

Sài Gòn đang căng mình chống dịch, nỗi vất vả của những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch lại càng nhân lên gấp bội. Thế nhưng chưa phút giây nào họ e sợ hay chùn bước trước khó khăn. Thông qua mạng xã hội, những hình ảnh dễ thương từ tâm dịch vẫn ngày ngày lan tỏa, truyền đi năng lượng tích cực, sự lạc quan, yêu đời của các "chiến binh áo trắng".

Mới đây, người dùng Tiktok cũng chia sẻ lại đoạn clip nữ tình nguyên viên "vất vả" leo lên xe phun khử khuẩn khiến cộng động mạng vừa thương vừa buồn cười. Chẳng là thềm xe khử khuẩn này cao quá, mà chiều cao của nữ tình nguyện viên lại "có hạn" cộng với bộ đồ bảo hộ, thế nên cô loay hoay mãi vẫn chưa leo lên được chiếc xe.

Khoảnh khắc nữ tình nguyện loay hoay leo lên xe khử khuẩn "viral" mạng xã hội

Sau khi chia sẻ lên MXH, hình ảnh này đã nhanh chóng trở lên viral và được dân mạng thả tim rần rần.

"Chị thấy camera quay còn lấy tay che mặt nữa. Đáng yêu quá. Chúc chị sức khỏe, giữ vững tinh thần thép chiến đấu Covid nha chị ơi".

"Nấm lùn dễ thương, tuy bé nhỏ mà mạnh mẽ. Nhìn cưng muốn xỉu".

"Chắc phải mang theo chiếc ghế cho chị leo lên cho dễ. Nhìn chị thấy thương quá à".

Những hình ảnh đẹp về đội ngũ chống dịch như vậy không phải là hiếm. Trước đó, người dùng mạng xã hội cũng chia sẻ lại khoảnh khắc một y bác sĩ không ngại nhún nhảy để đánh lạc hướng chú ý của một bé gái đang lấy mẫu test. Hành động này ngay lập tức nhận về nhiều lời khen từ dân mạng.

