Khen thưởng thành tích khám phá 5 chuyên án ma túy lớn

Trong tỉnh

Ngày 1/12, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ trao thưởng Công an huyện Quế Phong vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, triệt phá 5 chuyên án, bắt 8 đối tượng, thu 24 bánh heroin, 20.000 viên MTTH, 1 kg ma túy dạng đá.