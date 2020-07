Khám xét phòng phó Trưởng phòng Chính sách ban Dân tộc Nghệ An

Thông tin trên được đại tá Nguyễn Mạnh Hùng-Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xác nhận cuối giờ chiều nay 23/7.

Cụ thể, tại trụ sở Ban Dân tộc Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Nghệ An đã khám xét phòng ông Nguyễn Tâm Long (SN 1974), phó Trưởng phòng Chính sách dân tộc (phụ trách) Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.

Công an Nghệ An khám xét phòng Nguyễn Tâm Long tại Ban Dân tộc Nghệ An

Trước đó, An ninh Tiền tệ đã có loạt bài viết: “Xây 67 chuồng bò 'ngốn' gần 12,5 tỷ đồng: 'Nghèo còn chơi sang'?”, “Vụ xây 67 chuồng bò ‘ngốn’ gần 12,5 tỷ: Chờ kết luận từ Công an Nghệ An” và “Vì sao một cán bộ chính sách dân tộc tỉnh Nghệ An bị bắt?” phản ánh:

Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025 được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2016 và quyết định phê duyệt đề án của UBND tỉnh Nghệ An năm 2017. Đề án được thực hiện tại 2 bản Văng Môn (xã Nga My) và bản Đửa (xã Lượng Minh), thuộc huyện Tương Dương do Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư.

Nhưng điều dư luận băn khoăn là có hạng mục “xây biệt thự cho bò” với tổng số tiền gần 12,5 tỷ đồng cho 67 chuồng, cá biệt có chuồng 236 triệu đồng.

Liên quan đến đề án trên, tối 21/7 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Kim Văn Bốn (SN 1982), cán bộ chính sách Ban Dân tộc Nghệ An, để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Ông Bốn bị bắt do có liên quan đến sai phạm trong việc thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga Mi, huyện Tương Dương (Nghệ An).

Cùng ngày, CQĐT Công an tỉnh Nghệ An cũng đã thực hiện khám xét nhà của ông Kim Văn Bốn, ở xã Nghi Phú, TP Vinh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội đồng bào người Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương, ông Kim Văn Bốn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện hành vi lập khống hồ sơ để rút tiền từ đề án. Số tiền mà ông Bốn chiếm đoạt được lên đến hàng trăm triệu đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước.

Hiện, vụ việc trên đang được CQĐT Công an Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

