Khai mạc trưng bày chuyên đề về hình ảnh báo chí, truyền đơn, tài liệu của Đảng trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020) và Trao giải Báo chí Nghệ An năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức lễ cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề: “ Một số hình ảnh về sưu tập báo chí, truyền đơn, tài liệu của Đảng trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh”.