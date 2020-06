Nghệ An chuyển hình thức đầu tư BT, 'xén' 6.800m2 đất cây xanh?

Mới đây tỉnh Nghệ An đã ký thông báo truyền đạt kết luận của phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa về tình hình thực hiện dự án tuyến đường Lê Mao, thành phố Vinh giai đoạn 2 và giai đoạn 3 do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đã thống nhất với đề nghị của UBND TP. Vinh về việc chuyển đổi hình thức đầu tư 384m còn lại thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Lê Mao giai đoạn 2 từ hình thức BT sang hình thức đầu tư công.

Đường Lê Mao giai đoạn 2 đã được tỉnh Nghệ An đồng ý hình thức đầu tư BT sang hình thức đầu tư công.

Giao UBND thành phố Vinh lập hồ sơ thủ tục đầu tư xây dựng 384m đường Lê Mao giai đoạn 2 còn lại, phối hợp các Sở, ngành liên quan để thực hiện theo đúng trình tự quy định của Luật Đầu tư công.

Điều đáng nói là với việc chuyển hình thức đầu tư BT thì chủ đầu tư lại được tỉnh Nghệ An cho phép lập hồ sơ điều chỉnh một phần diện tích của Khu đô thị sinh thái Vinh Tân để UBND thành phố Vinh tạo quỹ đất bố trí tái định cư.

Cụ thể, trong đó chủ đầu tư được điều chỉnh quy hoạch 6.800m2 đất cây xanh, thể dục thể thao và trụ sở UBND phường mới ra khỏi ranh giới dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân.

Nhiều ý kiến băn khoăn, với việc phải thay đổi hình thức đầu tư BT sang hình thức đầu tư công nhưng lại được “xén” 6.800m2 ra khỏi dự án khu đô thị thì liệu có quá thiệt thòi cho chủ đầu tư hay không?

Được biết, dự án đầu tư xây dựng đường Lê Mao giai đoạn II do UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt, thực hiện đầu tư xây dựng theo hình thức BT. Đây là tuyến đường nội đô quan trọng, kết nối hệ thống giao thông từ trung tâm thành phố đến đường tránh Vinh, mang lại hiệu quả to lớn trong việc khai thác tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía Nam thành phố.

Dự án trên có tổng giá trị hợp đồng trên 90 tỷ đồng, với chiều dài toàn tuyến 1.197,37m điểm đầu (Km0 + 5m) xuất phát từ điểm giao cắt giữa đường Lê Mao với đường Trần Phú đến điểm cuối (Km1 + 202,37m) giao cắt với đường đê bao sông Vinh, đi vào giữa Khu đô thị sinh thái Vinh Tân và Khu đô thị Tecco.

Dự án đối ứng theo hình thức BT là Khu đô thị sinh thái Vinh Tân-khu đô thị có quy mô lớn nhất Bắc Trung Bộ với tổng diện tích đất 77ha, 1.008 căn hộ chung cư và 1.479 ô đất nhà vườn, biệt thự, liền kề tương đương với hơn 757.000m2 sàn.

