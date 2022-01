Khắc phục khô da tay khi dùng nước rửa tay nhiều

Tại sao dùng nước rửa tay thường xuyên làm da tay bị khô?

Dùng nước rửa tay nhiều là nguyên nhân khiến khô da tay. Nguồn ảnh: Internet

Lớp dầu tự nhiên trên da tay đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ da và duy trì độ ẩm tự nhiên trên da tay. Khi sử dụng các sản phẩm nước rửa tay, các hợp chất cồn hoặc bột bọt xà phòng sẽ giúp khử khuẩn, làm trôi đi lớp dầu tự nhiên da tay. Từ đó, làn da tay bị khô ráp, bong tróc, mẩn đỏ, khó chịu và nứt da. Hơn nữa, những ai mắc các bệnh da liễu từ trước như bệnh chàm có thể gặp các triệu chứng tồi tệ hơn.

Khô tay thì phải làm sao?

Trong hầu hết các trường hợp, da tay bị khô là tác động của các yếu tố về môi trường như thời tiết, do hành vi rửa tay thường xuyên, do tiếp xúc với hóa chất và do một số điều kiện y tế cũng có thể làm khô da tay. Dưới đây là những biện pháp để cải thiện tình trạng bị khô tay mà bạn có thể lựa chọn.

Giữ ẩm cho da tay

Để đôi tay của bạn luôn được dưỡng ẩm, hãy sử dụng một loại kem dưỡng ẩm chất lượng tốt và bôi lên tay nhiều lần mỗi ngày. Các loại kem và sữa dưỡng ẩm có tác dụng phục hồi độ ẩm và duy trì độ ẩm cần thiết cho da.

Đeo găng tay

Nếu tay của bạn thường xuyên phải ngâm trong nước, chẳng hạn như khi rửa chén. Bạn nên cân nhắc đến việc đeo găng tay trong khi làm những công việc có tiếp xúc nhiều với nước và chất tẩy rửa. Găng tay có tác dụng ngăn nước làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da bạn.

Giảm căng thẳng

Nghe có vẻ không liên quan, nhưng có thể có một mối liên hệ nhỏ giữa căng thẳng và bệnh chàm. Vì vậy, nếu bàn tay của bạn bị khô cứng do chàm, hãy dành chút thời gian để tự chăm sóc bản thân và để giảm căng thẳng.

Cân nhắc dùng thuốc

Trong trường hợp bạn bị bệnh chàm nghiêm trọng, bạn có thể phải dùng thuốc để chữa lành da. Bác sĩ có thể sẽ kê toa thuốc steroid để bôi lên da hoặc thậm chí là thuốc kháng sinh để điều trị theo hình thức uống.

Tác giả: Hướng Dương (TH)

