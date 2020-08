Kết thúc điều tra vụ án liên quan lái xe của Chủ tịch Hà Nội trong quý III

Tối 13/7, lực lượng An ninh điều tra khám xét nhà riêng ông Nguyễn Anh Ngọc ở quận Long Biên (Hà Nội). (Ảnh: Nguyễn Dương)

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều tối 3/8, câu hỏi đặt ra với đại diện Bộ Công an, việc Phó trưởng phòng thư ký - biên tập Văn phòng UBND TP Hà Nội, tổ giúp việc UBND TP Hà Nội và lái xe của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, điều tra về tội “chiếm đoạt tài liệu mật”, việc điều tra tiến triển thế nào, đã xác định được vai trò của từng đối tượng trong vụ việc?

Trả lời câu hỏi, Chánh văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô nhận định, vụ án Nhật Cường là một vụ rất nghiêm trọng, phức tạp, thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Vụ án gồm 2 phần. Phần đầu liên quan tới các hoạt động của Công ty Nhật Cường Mobile, C03 đã khởi tố về 4 tội danh với nhóm 28 bị can. Hiện tại, cơ quan công an đã bắt giam 20 bị can, thực hiện truy nã 8 bị can, chưa bắt được.

Vụ án hiện vẫn thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Ban chỉ đao giao thời hạn với các cơ quan phải cố gắng kết thúc điều tra trong quý III/2020.

Phần 2 của vụ án Nhật Cường bắt đầu khi Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án “chiếm đoạt tài liệu bí mật” liên quan đến doanh nghiệp này vào ngày 16/7 vừa qua. Ít ngày sau đó, Bộ Công an đã thực hiện khởi tố 3 bị can, trong đó có 2 người là cán bộ, nhân viên thuộc UBND Hà Nội, 1 người là cán bộ thuộc C03 Bộ Công an.

“Vụ án này đang trong quá tình điều tra mà tôi cũng không nắm được những thông tin chi tiết. Khi có kết quả điều tra chúng tôi sẽ thông tin cụ thể. Bộ Công an sẽ cố gắng kết thúc được việc điều tra vụ việc trong quý III năm nay” - Thiếu tướng Tô Ân Xô nói.

Ba cán bộ, nhân viên thuộc UBND TP Hà Nội bị khởi tố gồm: 1. Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi) - Phó trưởng phòng thư ký - biên tập Văn phòng UBND TP Hà Nội, tổ giúp việc UBND TP Hà Nội; 2. Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi) - lái xe của ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đồng thời là chuyên viên phòng thư ký - biên tập; 3. Phạm Quang Dũng (37 tuổi) - cán bộ công an của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03); hiện đã bị tước quân tịch.

