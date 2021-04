Kem chống nắng cần sử dụng đúng cách

Tác hại của tia UV

Tia cực tím là các tia vô hình, một phần của năng lượng đến từ mặt trời, có thể đốt cháy da và gây ung thư da. Bức xạ UV được tạo thành từ 3 loại tia - tia cực tím A (UVA), tia cực tím B (UVB) và tia cực tím C (UVC).

UVC là loại tia cực tím nguy hiểm nhất nhưng nó không thể xuyên qua tầng ozone của bầu khí quyển, nên không gây hại cho trái đất. Các tia UVA và UVB - là những chất gây hại mạnh nhất, trong đó 95% là tia UVA và 5% là tia UVB.

Tia UVB thường ảnh hưởng đến lớp ngoài của da, gây tổn thương da. Tia UVB không đi qua được cửa kính, nhưng bị phản chiếu rất mạnh từ tuyết, mặt nước, nhựa đường, gây cháy da… Nó có thể dẫn đến một số loại ung thư da như ung thư tế bào hắc tố, ung thư biểu mô tế bào đáy và vảy.

Tia UVA có cường độ thấp hơn nhiều so với tia UVB nhưng có khả năng tiếp cận vào các lớp sâu hơn của da khoảng 50 lần và gây tổn thương nhiều hơn so với tia UVB. Tia UVA xuyên qua được các vật liệu mỏng như cửa kính, quần áo, mây… nên dù trời râm mát, hay bịt kín áo chống nắng thì da chúng ta vẫn bị ảnh hưởng nặng nề. Tia này không gây đen da ngay như UVB, nhưng gây lão hoá da và suy giảm miễn dịch, nó còn tác động tới lớp tế bào chân đáy của thượng bì, nơi phát sinh phần lớn các ung thư da.

Mặc dù các ảnh hưởng cấp tính của UV thường ngắn và có thể phục hồi được. Nhưng các ảnh hưởng lâu dài của tia UV nghiêm trọng và nguy hiểm hơn nhiều, có thể đe dọa tính mạng, bao gồm quá trình lão hóa của da, ức chế hệ thống miễn dịch, tổn thương mắt và ung thư da. Vì lý do này, người ta thường khuyến nghị sử dụng kem chống nắng để ngăn chặn cả 2 loại bức xạ này.

Sử dụng kem chống nắng như thế nào?

Khi làn da đã bị tổn thương nặng do UV và da mất collagen đáng kể, kết nối tế bào lỏng lẻo thì các biện pháp điều trị, trong đó có các phương pháp thẩm mỹ hiện đại tuy có hỗ trợ cải thiện 1 phần, nhưng rất khó trả lại cho bạn làn da khoẻ mạnh vì lúc này ADN của tế bào đã bị tổn thương. Do đó, việc cần thiết làm ngay là phòng để da bị cháy nắng. Trước hết nên hạn chế đến mức thấp nhất phải ra đường khi nắng to và cần có biện pháp bảo vệ làn da khi ra nắng cẩn thận bằng mũ/nón, áo khoác và kem chống nắng.

Bảo vệ da bằng mặc đội mũ, bôi kem chống nắng 30 phút trước khi đi ra nắng.

Để kem chống nắng phát huy hiệu quả, nên thoa kem chống nắng cho những vùng da phải tiếp xúc trực tiếp với nắng trước khi ra ngoài 20 phút. Với vùng da đã có sự hỗ trợ quần áo, bạn chỉ cần thoa một lượng vừa đủ cho da. Với các vùng da tiếp xúc trực tiếp với nắng, nên bôi lại kem chống nắng sau mỗi hai giờ.đi ra ngoài trời, nên bôi lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ.

Hạn sử dụng của kem chống nắng thông thường là 3 năm trong điều kiện nhiệt độ phòng bình thường. Nếu được đặt trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh, chất lượng sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng, từ đó vô hiệu hóa chức năng của chúng.

Tác giả: ThS.Nguyễn Quốc Khánh

Nguồn tin: suckhoedoisong.vn