Kẻ đâm gục bảo vệ cửa hàng Thế giới di động, cướp hơn 10 điện thoại khai gì?

Tối 8/12, trả lời VTC News, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSHS Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Quế Võ, Phòng 6 Cục CSHS và các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an tổ chức điều tra, truy bắt Lê Anh Chiến (SN 1993, trú tại phường Đa Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Tại cơ quan công an, Lê Anh Chiến thừa nhận hành vi đâm gục bảo vệ, lấy đi nhiều điện thoại tại cửa hàng Thế giới di động (làng Giang, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Bắc Ninh).

Lê Anh Chiến bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn Hà Nội.

Theo lời khai của Chiến, do không có việc làm lại nợ nần nên hắn nảy sinh ý định đột nhập vào cửa Thế giới di động lấy trộm điện thoại bán lấy tiền trả nợ.

Tối 7/12, Chiến mang theo balo (có búa, dao, kìm, kéo) lẻn theo đường mái tôn nhà bên cạnh để tìm cách vào cửa hàng, đợi đến đêm, hắn đu dây xuống.

Sau khi lấy nhiều điện thoại còn nguyên trong hộp nhét vào balo, Chiến trèo lên mái nhà định tẩu thoát thì bảo vệ thức dậy, phát hiện.

"Tôi biết không chạy được nữa nên cầm dao và thương lượng bảo vệ để tôi trốn. Chú bảo vệ cố chống cự, quay lại chỗ chú ngủ lấy ghế đập tôi, tiện tay đang cầm dao tôi phản xạ, chống cự lại, đâm vào tay và đầu nạn nhân", Chiến khai.

Thấy bảo vệ nằm gục, Chiến lấy dây trói chân tay, dùng băng dính dán miệng nạn nhân sau đó đóng cửa và chèn gậy vào trước cánh cửa. Sau khi thoát ra ngoài, Chiến bắt xe ôm ra khu vực dốc Suối Hoa (TP Bắc Ninh), đón xe buýt đến bến xe Gia Lâm (Hà Nội).

Khi đến Hà Nội, Chiến thuê nhà nghỉ thay quần áo rồi mang số điện thoại vừa cướp được mang đi tiêu thụ tại 5-6 cửa hàng khác nhau, số còn lại hắn bán cho những người đi đường, xe ôm. Chiến cũng không nhớ mình cướp được bao nhiêu điện thoại, bán được bao nhiêu tiền. Đến tối cùng ngày, Lê Anh Chiến bị bắt khi đang lang thang ở Hà Nội.

"Dù biết các cửa hàng có camera theo dõi nhưng trong đầu tôi lúc đó nợ nần cùng quẫn, không thể nghĩ được nhiều nên mới xảy ra việc này. Tôi không có ý định giết bảo vệ mà chỉ phòng vệ", tên cướp cho biết.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

Tác giả: MINH TUỆ - VĂN CHƯƠNG

Nguồn tin: Báo VTC News