Isuzu mu-X 2022 trình làng tại Việt Nam

Mới đây, Isuzu Việt Nam (IVC) đã chính thức giới thiệu mẫu mu-X 2022. Xe có 4 phiên bản, với mức giá khởi điểm từ 900 triệu đồng. All New mu-X 2022 có kích thước tổng thể dài - rộng - cao lần lượt là 4.850 x 1.870 x 1.875 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.855 mm. Phần đầu xe nổi bật với bộ lưới tản nhiệt được thiết kế gọn gàng với những thanh ngang mạ crom sáng bóng.

Isuzu mu-X 2022 sở hữu thiết kế khác biệt hoàn toàn so với "người tiền nhiệm". Kính hông 3 ô liền lạc, không tách rời như trước. Cụm đèn trước thanh mảnh hơn, tích hợp công nghệ LED. Đèn hậu LED cũng nhỏ gọn hơn. Lưới tản nhiệt lớn vẫn mang phong cách đặc trưng của xe Isuzu. Mâm tông màu xám khói trên bản cao cấp.

Nội thất của xe được bọc da màu da bò. Bảng táp-lô có màn hình giải trí trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Ghế lái hỗ trợ chỉnh điện 8 hướng kết hợp trợ lưng phù hợp cho mọi người.

Isuzu mu-X có giá bán khởi điểm từ 900 triệu đồng tại thị trường Việt Nam.

Vô lăng có thể điều chỉnh 4 hướng, tích hợp cụm phím điều khiển đa chức năng và điều khiển bằng giọng nói. Điều hòa tự động 2 vùng độc lập cho phép điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với 2 vùng riêng biệt. Cần số thiết kế mới được cải tiến giúp nâng cao trải nghiệm lái xe.

Công nghệ an toàn nổi bật có ga tự động thông minh, giới hạn tốc độ, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, tự động phanh khẩn cấp, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù, chống tăng tốc ngoài ý muốn, cảnh báo áp suất lốp, 8 cảm biến trước sau, đèn pha tự động nâng hạ và hệ thống 6 túi khí.

Isuzu mu-X 2022 không có tùy chọn động cơ 3.0L, chỉ có duy nhất động cơ dầu tăng áp 1.9L, cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp. Hệ dẫn động cầu sau là trang bị tiêu chuẩn, riêng phiên bản Premium có hệ dẫn động bốn bánh và gài cầu điện tử.

Isuzu mu-X 2022 có 4 phiên bản, bao gồm B7 1.9 MT 4x2, B7 Plus 1.9 AT 4x2, Prestige 1.9 AT 4x2 và Premium 1.9 AT 4x4. Mức giá của 4 phiên bản này lần lượt là 900 triệu đồng, 980 triệu đồng, 1,12 tỷ đồng và 1,19 tỷ đồng.

Tác giả: Thục Anh (TH)

Nguồn tin: Báo Công lý