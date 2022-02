Hyundai Tucson 2022 hút khách, tham vọng vượt hàng loạt đối thủ

Cuối tháng 12/2021, TC Motor tung ra thị trường mẫu Hyundai Tucson 2022 với hàng loạt thay đổi ở thiết kế và nâng cấp tính năng. Trong tháng 1, crossover của Hyundai đạt doanh số 1.256 xe, đứng thứ hai trong các sản phẩm của Hyundai. So với cùng kỳ năm 2021, số lượng xe bán ra tăng trưởng đến hơn 100%. So với đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc, crossover Hàn Quốc có phiên bản nâng cấp sớm hơn cả và nhận đánh giá tích cực từ cộng đồng. Điều này phần nào phản ánh doanh số bán hàng dù Tucson 2022 tăng giá so với thế hệ cũ.

Thiết kế mới của mẫu crossover này tạo điểm nhấn ngay ở ngoại hình. Mặt ca-lăng cá tính, hai bên sườn xe là những đường nét gân guốc, cơ bắp, phù hợp với khách hàng trẻ. Ngoài ra, Tucson 2022 còn có hàng loạt nâng cấp đáng chú ý về tính năng, công nghệ cũng như khả năng vận hành.

Phần đầu xe đầy táo bạo với lưới tản nhiệt tràn viền có họa tiết hình tam giác độc đáo, cùng dãy LED chạy ban ngày được thiết kế đan xen ở mặt ca-lăng. Hệ thống này sẽ ẩn đi khi không được kích hoạt, tạo thành một khối đồng nhất với nhau, khiến người dùng khó có thể nhận ra sự khác biệt.

Cụm đèn pha LED góc cạnh được dời xuống thấp và trong hốc gió giống các mẫu xe gầm cao khác của Hyundai, bên dưới là cản trước sơn màu bạc giả kim loại trông khá cứng cáp. Nắp ca-pô dập nổi và gồ ghề.

Thân xe của Tucson có tạo hình góc cạnh, với các đường gân dập nổi chia thành nhiều mảng khối khác nhau, bên cạnh đó là hốc bánh xe ốp nhựa vuông vức hơn trước. Thiết kế này gây nhiều tranh cãi, khi có ý kiến cho rằng cách làm này khiến xe rườm rà và dễ "lỗi mốt".

"Dàn chân" có kích thước từ 17-19 inch với đa dạng tùy chọn thiết kế và màu sơn. Gương chiếu hậu vẫn được đặt ở trụ A thay vì ở trên cánh cửa như SantaFe, đi kèm là thanh giá nóc màu đen và anten vây cá mập.

Phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này trang bị những công nghệ thời thượng như hệ thống camera 360, các tính năng an toàn cơ bản và nâng cao như tránh va chạm với người đi bộ, hệ dẫn động HTRAC... So với các đối thủ cạnh trạnh như Mitsubishi Outlander, Honda CR-V hay Mazda CX-5, crossover của Hyundai có phần nhỉnh hơn về trang bị.

Cùng với Tucson, nhiều dòng xe khác của Hyundai ghi nhận doanh số tốt trong tháng 1. Dẫn đầu doanh số của thương hiệu này là sedan cỡ B Accent đạt 2.398 chiếc, Santa Fe đạt 1.093 chiếc... Tuy nhiên, tổng số xe bán ra trong tháng 1 đạt 7.428 chiếc, giảm khoảng gần 2.400 xe so với tháng 12/2021.

Tác giả: Việt Hoàng

Nguồn tin: vietq.vn