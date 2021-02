Hy hữu ở Nghệ An: Nghịch tử trộm quan tài của bố mang đi bán

Sự việc xảy ra tại gia đình ông S.V.H. (SN 1956), ở bản Hoa Tiến 1, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu (Nghệ An).

Ngày 6/2, ông Trần Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Châu Tiến cho biết, vừa qua xã nhận được phản ánh của gia đình ông S.V.H. về việc người con trai của ông H. là S.V.Đ. (SN 1975) trộm bộ quan tài của ông mang đi bán.

Trao đổi với PV, ông S.V.H. cho biết, ngày 21/1 vừa qua, sau khi đi nại về, ông H. phát hiện 1 bộ quan tài của gia đình bị mất.

Cũng theo ông H., mọi khả nghi đều tập trung vào người con trai của mình. "Muốn có tiền chích hút, nó (S.V.Đ.) đã nhiều lần trộm trâu bò của người dân trong vùng. Kể cả 5 chiếc chài (dụng cụ đánh bắt cá) của tôi cũng bị hắn trộm mang đi bán", ông H. buồn nói.

Bà V.T.Ph., vợ ông H. quả quyết, bộ quan tài của gia đình bà bị mất là do con trai của mình lấy đi. Có nhiều người dân trong làng đều nhìn thấy Đ. chở bộ quan tài ra khỏi địa bàn. "Hôm đó nó dùng chiếc xe lôi để chở đi, lên đó nó định bán luôn cả chiếc xe lôi nhưng không ai mua nên nó âm thầm chở về trả cho chúng tôi", bà Ph. nói.

Đại úy Nguyễn Thọ Tùng, Trưởng Công an xã Châu Tiến cho biết, phía Ban Công an xã đã nhận được phản ánh của gia đình ông S.V.H. về việc con trai ông H. trộm tài sản của gia đình. Hiện nay phía lực lượng công an xã đang tiến hành điều tra, xác minh sự việc.

Cũng theo Đại úy Tùng, đối tượng Đ., con ông H. có "thâm niên" về nghiện hút và vừa đi cai nghiện tập trung về địa bàn chưa lâu.

Tìm hiểu được biết, ở một số vùng, những người lớn tuổi thường có sự chuẩn bị trước cho sự ra đi của mình bằng cách mua trước quan tài, để trong nhà. Trước đó, gia đình ông H. có 3 bộ quan tài, đến nay chỉ còn lại 2 bộ do đã bị lấy trộm. Mỗi bộ quan tài có giá trị hơn 6 triệu đồng.

Tác giả: Phương Hồ

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn