Hung thủ bắn người ở quán cafe: "Tôi bắn 1 phát, do mâu thuẫn tình ái và việc công ty"

Ngày 21/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục phối hợp với Công an TP. Vinh điều tra làm rõ vụ đối tượng Đậu Đức Thuận (SN 1984, trú phường Hưng Bình) nổ súng bắn người xảy ra tại quán cafe House ở số 1 đường Đinh Công Tráng (TP. Vinh, Nghệ An) gây rúng động dư luận sáng 1 ngày trước.

Nạn nhân vụ việc là anh N.Đ.T. (SN 1972, trú TP. Vinh). Được biết, sau khi bị bắn, anh T. bị một vết thương ở cánh tay trái gãy xương. Nạn nhân T. được đưa vào Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu và phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật, hiện sức khỏe anh T. đã qua cơn nguy kịch.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đậu Đức Thuận khai nhận nguyên nhân nổ súng bắt anh T. vì mâu thuẫn tình ái và chuyện công ty.

"Tối đến quán cafe House nhìn thấy anh T. rồi nổ súng bắn 1 phát rồi bỏ đi 1 vòng. Nguyên nhân do mâu thuẫn tình ái và việc công ty", Đậu Đức Thuận khai tại công an.

Được biết, trước đó giữa Thuận và anh T. có hợp tác làm ăn. Tuy nhiên thời gian sau, Thuận ghen tuông nên có mâu thuân với anh T.

Đối tượng Thuận tại công an.

Sáng 20/11, Thuận cầm theo khẩu súng k59 bắt taxi đi đến quán cafe House để tìm anh T. Khi vào trong, Thuận bước đến bàn cafe đang có 5 người đàn ông ngồi rồi chỉa thẳng súng vào người anh T.

Sau ít câu nói, Thuận chỉ thẳng súng vào người anh T. rồi nổ một phát súng khiến anh T. gục xuống sàn nhà. Thuận cầm úng bỏ chạy khỏi hiện trường. Anh T. được người thân xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Quán cafe nơi xảy ra vụ việc.

Nhận tin báo, Công an TP. Vinh, Công an tỉnh Nghệ An lập tức vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau hơn 1 giờ gây án, Thuận đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn cách hiện trường vụ việc khoảng 5km.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Đậu Đức Thuận để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ