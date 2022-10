Hưng Nguyên: Chuẩn bị các hoạt động lễ hội đền ông Hoàng Mười

Đền ông Hoàng Mười được xây dựng từ thời Hậu Lê; Báo Nghệ An

Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười năm nay diễn ra từ ngày 9-10/10 âm lịch, nhưng từ đầu thàng 9 đến nay, mỗi ngày đón hàng ngàn lượt du khách về đây làm lễ. Đông nhất vẫn là du khách đến từ các tỉnh phía bắc như Hà Nội, Lạng Sơn , Ninh Bình, Thanh Hóa. Anh Lê Thế Hoằng, du khách huyện Thanh Hóa cho biết: Đây là lần thứ 4 tôi trở lại Đền Ông Hoàng Mười. Mỗi lần đến tôi thấy đổi mới khang trang hơn, sạch sẽ hơn, mỗi lần đến đây tôi đều cầu bình an may mắn.

Đền ông Hoàng M­ười ở Làng Xuân Am, xã Hư­ng Thịnh, huyện H­ưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đ­ược xây dựng từ thời Hậu Lê thờ các vị phúc thần trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ của Việt Nam, trong đó nhân vật được thờ chính là ông Hoàng Mười. Đền ông Hoàng Mười đ­ược UBND tỉnh Nghệ An công nhận là di tích lịch sử văn hoá từ năm 2002; công nhận điểm du lịch văn hóa tâm linh năm 2018. Đặc biệt năm 2019, Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.Lễ hội năm nay diễn ra trong 2 ngày 02 và 03/11 (tức ngày 9, 10/10 âm lịch năm Nhâm Dần). Để chuẩn bị cho công tác tổ chức lễ hội, những ngày này, Hưng Nguyên đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng bờ kè sông Mộc, lát gạch sân Đền, tổ chức vệ sinh môi trường khu vực đền, chuẩn bị cơ sở vật chất, vật phẩm cho các lễ truyền thống; bố trí đội tế đội nhạc tập luyện chu đáo. Ông Dương Văn Dũng, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Hưng Thịnh, Chỉ đạo Đội tế Hoàng Mười cho biết: Hàng năm vào dịp Lễ hội đền Ông Hoàng Mười Hội người cao tuổi xã Hưng Thịnh được giao tổ chức đội tế.Trước 15 đến 20 ngày đội tế tập và phân công trách nhiệm cho từng thành viên, mỗi cụ sẽ đóng được từ 1 đến 2,3 vai đảm bảo cho lễ hội thành công. Đội tế là một linh hồn của lễ hội nên các thành viên đều chuẩn bị rất chu đáo.

Tập luyện chuẩn bị cho lễ Đại tế; Ảnh Nguyễn Hạnh

Lễ hội đền Hoàng Mười năm 2022,được tổ chức theo quy mô cấp huyện. Năm nay, dịch bệnh Covid 19 đã được khống chế nên lễ hội được mở rộng quy mô cả phần lễ và phần hội.

Để lễ hội đền Hoàng Mười diễn ra tốt đẹp, Hưng Nguyên đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban tổ chức và tiểu ban lễ hội; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Lễ hội. Đồng thời, phát động nhân dân treo cờ tổ quốc; làm tốt công tác vệ sinh môi trường. Ông Nguyễn Kim Khánh – Phó Trưởng Ban quản lý đền Hoàng Mười - xã Hưng Thịnh – huyện Hưng Nguyên cho biết: Lễ hội đền Hoàng Mươig năm nay có sự khác biệt hơn mấy năm trước do phần tổ chức lễ hộ thường bị cắt xén, năm nay dịch bệnh covid 19 được kiểmt soát nên năm nay tổ chức cả phần lễ và phần hội. Để chuẩn bị tốt lễ hội Huyện Hưng Nguyên đã ra kịch bản triển khai tận các xã các bộ phận phòng ban. Và đang tiến hành làm 1 số công việc như lát, kè bờ sông, tuỷen truyền trực quan, phun thuốc khử trùng tiêu độc, hướng dẫn du khách hành lễ…

Du khách dâng hương tại Đền ông Hoàng Mười

Việc tổ chức lễ hội đền Ông Hoàng Mười nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; Đồng thời góp phần giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn cho mọi tầng lớp nhân dân. Hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đền ông Hoàng Mười năm 2022 cơ đã hoàn thành. Huyện Hưng Nguyên đang nỗ lực cho một mùa lễ hội trang trọng, linh thiêng đe thu hút du khách thập phương, xứng đáng là điểm văn hóa du lịch tâm linh của tỉnh Nghệ An

Tác giả: Nguyễn Hạnh

Nguồn tin: hungnguyen.nghean.gov.vn