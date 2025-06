Loạt ảnh du lịch biển gợi cảm của tân Hoa hậu Hoàn vũ

Tối 21/6, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2025 tại Nha Trang (Khánh Hòa) khép lại với chiến thắng chung cuộc thuộc về thí sinh Nguyễn Hoàng Phương Linh (TP.HCM). Người đẹp sinh năm 1999 ghi điểm với ngoại hình sáng và thành tích học tập "khủng". Hình ảnh du lịch đời thường của cô nàng nhận được sự quan tâm nhiều từ cộng đồng sắc đẹp. Ảnh: Hoàng Vũ.

4 tháng trước đêm chung kết, Phương Linh đăng tải bài viết "check-in" tại một bãi biển ở Mũi Né (thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) ngày 28/2. Người đẹp cho biết cô có thể tận hưởng khoảnh khắc thư giãn bên bờ biển một triệu lần. "By the beach, for a million times, i still would", Linh viết.

Nàng hậu sinh năm 1999 đón mùa giáng sinh 2024 trong thời tiết se lạnh, ngắm rừng thông tại Đà Lạt.

Vào mùa mưa tháng 10 ở Phú Quý (địa phận Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng), cô nàng chọn đến đảo du lịch, thả dáng gợi cảm bên hòn Tranh. Thời điểm đẹp nhất để đến đảo tham quan là vào tháng 12-6 năm sau, đặc biệt là mùa khô (tháng 3-5). Tháng 9-11 thường rơi vào mùa mưa. Đây là thời điểm xuất hiện biển động gây ảnh hưởng đến lịch trình tàu chạy và hoạt động ngoài trời của du khách.

Chia sẻ thêm về khoảnh khắc ở Phú Quý, Phương Linh cho biết cô cùng bạn leo lên một mỏm đá cùng nhau ngắm mặt trời lặn, phía trước là biển cả mênh mông. Xung quanh là tiếng mấy em nhỏ đùa giỡn, tiếng sóng vỗ, tiếng gió lùa thốc bên tai. Làn da rin rít vị biển. "Mình đã chìm đắm vào buổi chiều ngày hôm đó, thật sâu, để mãi mãi không bao giờ quên được khoảnh khắc này đã diễn ra", tân Hoa hậu viết trong một bài đăng ngày 17/10/2024.

Phương Linh tương đối kín tiếng. Trước khi đăng quang, trang Instagram cá nhân chỉ xuất hiện vài bài đăng du lịch của cô nàng, đa phần là ảnh phong cảnh. Trong ảnh là cảnh cô nàng thong dong tại hải đăng Mũi Dinh (địa phận Ninh Thuận cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa) hồi 2023. Thông tin từ trang web bảo tàng tỉnh Ninh Thuận, điểm đến là công trình kiến trúc thời Pháp, được xây dựng từ năm 1898. Địa danh sở hữu độ cao khoảng 170 m so với mực nước biển. Du khách sẽ bỏ ra khoảng 10.000 đồng cho một tấm vé tham quan Hải đăng.

Vào thời điểm Covid-19, Phương Linh có khoảng thời gian sống ở thành phố Seattle, bang Washington D.C (Mỹ). Cô thường dạo phố, ăn uống cùng bạn bè và trekking.

Phương Linh chụp ảnh tại hồ Ross thuộc khu giải trí quốc gia bang Washington (Mỹ) ngày 2/10/2020.

Tác giả: Tường Vi

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn