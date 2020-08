"Hotgirl ma túy" khóc nức nở khi biết con bị đuối nước do thiếu sự chăm sóc của mẹ

Trong tỉnh

Trương Thị Oanh (33 tuổi), trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An mang theo đứa con nhỏ đi lấy tiền bán ma túy và bị Công an bắt giữ ngay sau đó. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt người phụ nữ này 17 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Điều đau đớn, trong thời gian Oanh bị giam giữ đứa con thứ 2 ở nhà đi câu cá bị tử vong do đuối nước. Nhắc đến đứa con này, Oanh bật khóc nức nở.