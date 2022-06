"Hot girl" Hải Dương giấu ma tuý trong vỏ hộp bút bi để qua mặt lực lượng chức năng

Ngày 22/6, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào hồi 21h30 ngày 18/6, tại khu vực cây xăng Hồng Giang, thuộc thôn Phú Đa, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường Công an huyện Bình Giang và Công an xã Hồng Khê bắt quả tang Lê Thị Huyền (sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại thôn Trung, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đang có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy.

Khi bị phát hiện, đối tượng đang cầm trên tay phải một vỏ hộp bút bi, bên trong giấu túi nilon kích thước khoảng 13x8cm đựng 91 viên thuốc lắc (MDMA) màu xanh, hình ngũ giác và 15 túi nilon cùng kích thước 2x2cm, bên trong đều có chứa ma túy tổng hợp dạng Ketamine. Tổng khối lượng ma túy thu giữ là 47g.

Mở rộng điều tra, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Đồng (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại thôn Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Đây là đối tượng trực tiếp đi lấy ma túy về đưa cho Huyền mang bán.

Ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ đối với Lê Thị Huyền và Phạm Văn Đồng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Quốc Bảo

Nguồn tin: Pháp luật Plus