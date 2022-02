Hoa hồng đỏ khan hàng dịp Valentine

Trao đổi với Zing, bà Hà Thu Mai, Giám đốc thương hiệu hoa Florid (quận 1, TP.HCM), cho biết hoa Đà Lạt bắt đầu tăng giá từ sau Tết Nguyên đán, đến nay giá đầu vào tăng 4-5 lần so với ngày thường. Riêng với hoa hồng đỏ, cửa hàng chỉ nhập được một nửa số hoa so với năm ngoái, buộc phải tư vấn khách chuyển sang các loại hoa hồng ohara, hồng cam...

Theo bà, nguyên nhân là nhiều nhà vườn đã thu hẹp diện tích trồng hoa. Ông Nguyễn Thế Đông, Giám đốc hệ thống bán lẻ và thương mại điện tử Dalat Hasfarm, cũng thừa nhận bên cạnh sản lượng hoa do doanh nghiệp tự trồng trong nhà kính, năm nay không thể nhập khẩu hay lấy hàng từ các hộ nông dân xung quanh.

Hoa hồng đỏ chiếm số lượng nhỏ tại Florid, dù đây vốn là loại hoa được ưa chuộng nhất dịp Valentine. Ảnh: NVCC.

"Đặc điểm hoa hồng phải trồng trong vòng 4 tháng mới thu hoạch, nếu trồng nhiều hơn cho dịp Valentine thì các thời điểm khác trong năm lại dư hoa. Đặc biệt năm nay, thời điểm trồng hồng cho Valentine rơi vào cao điểm dịch nên nhiều vườn bên ngoài không trồng nữa, khiến nguồn cung sụt giảm", ông Nguyễn Thế Đông chia sẻ.

Mặc dù vậy, doanh nghiệp vẫn duy trì mức giá chỉ tăng khoảng 30% so với ngày thường, cao nhất là 250.000 đồng/bó hoa hồng đỏ, còn các loại hoa hồng thường khoảng 17.000 đồng/cành.

Với hàng nhập khẩu, bà Mai cho biết giá chỉ nhích nhẹ so với năm ngoái, nhưng lượng hàng về không nhiều, đặc biệt là hoa hồng đỏ Ecuador, chủ yếu do đường bay bị hạn chế. Lượng hoa này năm nay ở cửa hàng bà giảm khoảng 70% so với dịp Valentine năm 2021.

"Thị trường năm nay giá cao nhưng chất lượng không bằng các năm trước, nhiều hoa lạnh, không chỉ tôi mà đồng nghiệp ở các cửa hàng hoa khác cũng than phiền nhiều về vấn đề này", bà Mai nói.

Để hạn chế thiệt hại vì thiếu hoa hồng đỏ, bà Mai đẩy mạnh các đơn hàng tự thiết kế nhằm chủ động tận dụng các loại hoa độc lạ khác có tại cửa hàng. Đơn cử, với bình hoa 5 triệu do một khách hàng đặt tặng vợ giao ngày 14/2, các nghệ nhân phối hoa hồng Espirit, delphinium Nhật, cát tường Nhật, clematic và một số loại hoa, lá nhập khẩu khác.

Còn tại chuỗi cửa hàng hoa Flower box (quận 1, TP.HCM), bà Vân Nguyễn, đại diện chuỗi, cho biết ưu tiên giới thiệu các loại hoa mới. Năm nay, lần đầu tiên doanh nghiệp nhập về hoa hồng in chữ "Love" và hình trái tim đan vào nhau từ Ecuador.

Hoa hồng in chữ "Love" giá 200.000 đồng/bông nhập khẩu từ Ecuador. Ảnh: Vân Nguyễn.

Đây là hoa hồng màu trắng được phủ nhuộm cánh màu đỏ bên ngoài, cánh hoa được in bằng công nghệ đặc biệt để không ảnh hưởng đến màu hoa và giữ được lâu.

"Giá hoa là 200.000 đồng/bông, cửa hàng chỉ nhập vài trăm bông để phục vụ dịp lễ 14/2, mà đến nay đã bán được 30%. Khách chủ yếu đặt bó khoảng 3, 5 hoặc 8 triệu đồng", bà Vân Nguyễn nói thêm.

Theo đại diện các doanh nghiệp, dịp Valentine năm nay sẽ đánh dấu sự sôi động trở lại của thị trường, nhờ cách xa Tết Nguyên đán. Thậm chí, năm nay đối tượng khách hàng không chỉ là các cặp đôi, vợ chồng, mà còn có xu hướng đồng nghiệp, bạn thân, gia đình tặng hoa cho nhau dịp Valentine.

