Hình ảnh đẹp chiến sỹ CSGT cùng người dân dọn cát sỏi rơi vãi trên đường

Vào khoảng 6h hôm nay (9/5), trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện trên đoạn đường liên huyện thuộc xã Nghĩa Trung có xe tải chở vật liệu xây dựng bị hỏng thùng, làm rơi vãi một lượng lớn cát sỏi ra đường, gây mất an toàn giao thông. Tổ công tác đã nhanh chóng thông báo cho các phương tiện tham gia giao thông biết để giảm tốc độ, chú ý an toàn; đồng thời vào nhà dân mượn chổi, cuốc, xẻng cùng với người dân dọn dẹp, quét sạch mặt đường.

Các chiến sỹ CSGT cùng người dân dọn dẹp cát sỏi rơi vãi trên đường.

Gần một giờ đồng hồ, lượng đất cát rơi vãi kéo dài khoảng 1km trên mặt đường mới được dọn sạch để đảm bảo an toàn giao thông.

Tuyến đường liên huyện Nghĩa Đàn đi TX Thái Hoà.

Hình ảnh những chiến sĩ công an và người dân cùng quét đá, dọn đường, tránh tai nạn rủi ro cho các phương tiện lưu thông trên đoạn đường liên huyện đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng mọi người.

“Đây là đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông. Việc làm của các chiến sỹ không chỉ giữ cho đường xá sạch sẽ, đảm bảo ATGT mà còn giúp lan toả, góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông”, anh Hứa văn Vũ - người dân đi đường khen ngợi.

Tác giả: Minh Thái

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An