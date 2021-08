Hiếu PC tiếp tục "chỉ điểm" bảo mật trên TikTok, Facebook, Zalo: Có nhiều rủi ro mà ai cũng phải đề phòng

Hiếu PC - Ngô Minh Hiếu đã trở thành cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng thời gian gần đây. Tuy trở về Việt Nam chưa lâu nhưng anh đã và đang góp sức mình vào hệ thống an ninh mạng bằng trang web Chống lừa đảo. Đồng thời anh cũng đang làm việc tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC).

Trong thời điểm dịch Covid-19 đang còn phức tạp tại Việt Nam, nhu cầu giải trí, làm việc tại nhà và sử dụng Internet tăng cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng chú ý đến vấn đề an toàn, an ninh trên môi trường mạng hiện nay. Việc công nghệ ngày càng phát triển cũng dẫn đến ngày càng nhiều những tội phạm công nghệ với chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Mới đây, Hiếu PC đã chỉ ra những việc cần làm để không bị lừa và bảo mật thông tin tốt hơn trong thời buổi dịch bệnh Covid-19. Những chia sẻ của anh nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Bài đăng gây chú ý của Hiếu PC

Hiếu PC cũng chỉ rõ việc chúng ta đang quan tâm rất nhiều đến những thông tin liên quan đến Covid-19, luôn nhận được rất nhiều thông tin, cập nhật về đại dịch Covid-19 và thường ít chú ý khi click vào truy cập những thông tin này. Đây cũng chính là điểm yếu mà các đối tượng tấn công mạng lợi dụng để thực hiện tấn công.

Những kẻ tấn công có thể phát tán mã độc mã hóa dữ liệu (ransomware), email lừa đảo và các phần mềm độc hại, tận dụng các từ khóa liên quan đến Covid-19 để lừa người dùng nhấp vào liên kết độc, chứa virus...Rất nhiều phương thức tấn công có thể được sử dụng, và khi thành công, hacker có thể xâm nhập vào email, máy tính của người dùng, đánh cắp thông tin và các thông tin có giá trị khác.

Rất nhiều chiêu trò lừa đảo xuất hiện trong mùa dịch

Vì vậy việc trang bị kiến thức, kỹ năng để đảm bảo an toàn thông tin là không thể thiếu cho các hoạt động trực tuyến. Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đã xây dựng: "Cẩm nang Bảo đảm An toàn thông tin trong đại dịch Covid-19" nhằm mục đích hướng dẫn một số kỹ năng, thao tác cơ bản giúp người dùng Internet có thể phần nào bảm đảo an toàn thông tin khi kết nối trực tuyến.

Trong đó, giải trí an toàn mùa dịch đang là vấn đề cấp thiết được quan tâm. Các ứng dụng đang được chú ý nhiều nhất hiện nay là Facebook, TikTok, Zalo... Trong đó, NCSC cũng chỉ rõ ra những điều bạn tuyệt đối nên làm để bảo vệ thông tin và tài khoản của mình.

- TikTok: Ngăn TikTok lưu thông tin đăng nhập. Kiểm tra ai đang sử dụng tài khoản của bạn. Kiểm tra đăng nhập bất thường. Cài đặt chế độ riêng tư.

- Facebook: Xoá lịch sử hoạt động. Ẩn vị trí người dùng. Bật xác thực 2 yếu tố. Giới hạn đối tượng cho các bài đăng. Cảnh giác với nút Like và Share. Ngăn thông tin tài khoản hiển thị trên các công cụ tìm kiếm. Loại bỏ các ứng dụng theo dõi khỏi Facbook.

- Zalo: Tạo mã pin bảo mật. Thiết lập quyền riêng tư. Tắt thông báo đã xem tin nhắn. Xoá vị trí trên ứng dụng. Thiếp lập quyền xem khi đăng nhật ký.

Với những bước bảo mật tài khoản như trên bạn đã hạn chế rất nhiều khả năng bị mất thông tin và mạo danh lừa đảo trên môi trường mạng.

Tác giả: NAI

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ