Hiếp dâm chủ nhà: Nạn nhân nết na, xinh đẹp

Đối tượng bị công an huyện Yên Thành (Nghệ An) khởi tố, bắt tạm giam về các hành vi hiếp dâm, cướp tài sản, trộm cắp tài sản là Nguyễn Trọng Thưởng (23 tuổi, trú xã Nam Thành, Yên Thành). Nạn nhân là chị N.T.B. (32 tuổi, trú huyện Yên Thành). Sự việc xảy ra khoảng 2h30' ngày 10/11, trong lúc chị B đang ru con ngủ thì bị đối tượng lẻn vào nhà thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Thông tin với PV, Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Thành cho biết, sau khi xảy ra sự việc, chị B đã đến bệnh viện kiểm tra và được bác sĩ tư vấn. Hiện tinh thần của nạn nhân đã ổn định.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình nạn nhân, đại diện Hội phụ nữ nơi nạn nhân sinh sống chia sẻ: "Gia cảnh nhà chị B cũng thuộc diện khó khăn ở xã.

Chồng B đi lao động ở nước ngoài nhưng từ năm ngoái đến nay do dịch bệnh nên thu nhập không được nhiều. Bản thân chị B bán hàng online trên mạng nên ai hỏi mua gì thì lấy về bán.

Hai vợ chồng chị B cũng vay mượn và mua được mảnh đất và xây một ngôi nhà nhỏ để ba mẹ con sinh sống. Khu vực nhà chị B dân cư thưa thớt nên sau khi xảy ra sự việc không ai phát hiện ra. Hơn nữa nạn nhân bị đe dọa nên sợ hãi không dám kêu cứu".

Đối tượng Nguyễn Trọng Thưởng tại cơ quan công an.

Theo đại diện Hội phụ nữ, do nhà nạn nhân thấp nên đối lượng đã lợi dụng trèo vào bên trong để làm bậy. Đến hôm sau được mọi người động viên chị B đã làm đơn trình báo công an.

Sau mọi chuyện vừa xảy ra, chị B không muốn nhắc tới và cũng không ai hỏi. Mọi người biết chuyện đều động viên tinh thần, chia sẻ cùng nạn nhân chứ không ai trách móc hay xa lánh.

Nhận xét về người phụ nữ này, đại diện Hội phụ nữ nói: "Chị B sinh ra trong một gia đình thuần nông, bố mẹ đều hiền lành nên bản thân chị này cũng là người phụ nữ dịu hiền.

Không chỉ hiền lành, chị B còn là người phụ nữ đẹp trong xã. Dù sống ở nông thôn nhưng chị B có nước da trắng, khuôn mặt xinh đẹp. Mặc dù đã hai con nhưng người phụ nữ này vẫn giữ được những nét đẹp từ thời con gái".

Được biết sau khi chị B trình báo sự việc với công an huyện Yên Thành, công an huyện đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) xác lập chuyên án, truy bắt đối tượng gây án.

Sau nhiều ngày điều tra, Công an xác định Nguyễn Trọng Thưởng là đối tượng tình nghi.

Thưởng là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên có thời gian sinh hoạt bất thường. Gần 2 tuần sau khi xảy ra vụ án, công an đã bắt giữ Nguyễn Trọng Thưởng khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Nam Thành.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Trọng Thưởng đã thừa nhận hành vi phạm tội hiếp dâm và cướp tài sản nêu trên.

