HI HỮU: Hận tình, nam thanh niên quay clip ăn lá ngón tự tử

Nam thanh niên ăn lá ngón tự tử, đồng thời quay video gửi cho người yêu trước lúc tử vong.

Chiều ngày 9/3, thông tin từ lãnh đạo xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có một nam thanh niên tử vong vì ăn lá ngón tử tự. Nạn nhân là anh Xồng B.B. (32 tuổi) trú tại bản Phù Quặc 3, xã Na Ngoi.

Nam thanh niên ăn lá ngón tự tử rồi quay clip gửi cho người yêu để nói lời trăng trối.

Trước đó, vào ngày 28/2, anh B. cùng với người yêu đi chơi về thì bị gia đình 2 bên ngăn cấm. Giận người yêu không nghe theo ý của mình, anh B. buồn bã bỏ lên rẫy tìm lá ngón ăn tự tử.

Không những vậy, trong quá trình ăn lá ngón, anh B. đã mở điện thoại quay lại việc ăn lá ngón và nói lời trách móc người yêu.

