Hào hùng bài hát “Cùng nhau đánh tan Covid” của thầy giáo xứ Nghệ

“Những ngày dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lòng tôi luôn thúc giục muốn làm cái gì đó để cổ vũ tinh thần chống dịch của toàn Đảng, toàn dân ta nên tôi viết lời bài hát dựa trên nền nhạc bài hành khúc quen thuộc “Bác cùng chúng cháu hành quân”. Mong mọi người cùng nhau nâng cao tinh thần đoàn kết để "cuộc chiến" chống dịch thành công". Đó cũng là những chia sẻ của thầy giáo Nguyễn Cao Bằng (SN 1983, hiện đang công tác tại trường Tiểu học Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Mở đầu bài hát “Cùng nhau đánh tan Covid” vừa mới sáng tác ngày hôm nay (1/4/2020), thầy giáo Nguyễn Cao Bằng ca ngợi sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, toàn quân, toàn dân nỗ lực chống dịch trong thời gian vừa qua.

Lời bài hát hào hùng nhắn nhủ mọi người cần nâng cao ý thức: ra đường nên đeo khẩu trang y tế, rửa tay sát khuẩn… để bảo vệ cho bản thân và cộng đồng; mọi người khi đi ra về từ nơi nào có dịch thì nên khai báo y tế, ý thức cách ly 14 ngày để đảm bảo an toàn tuyệt đối, bảo vệ người thân, đất nước.

Ngoài ra, bài hát ca ngợi đội ngũ y tế, quân đội, công an… đã dốc sức, quyết tâm chung sức đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 ở những tuyến đầu chống dịch, bên cạnh đó, còn có cả những tấm lòng hảo tâm, các mạnh thường quân cùng góp sức ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm tại các khu cách ly tập trung ở khắp nơi.

“Ta chung sức để quyết đồng tâm, chiến thắng Covid vẻ vang, Việt Nam chống dịch. Để cùng một chí hướng quyết phải đánh tan để biết sức mạnh nước Nam. Ta quyết tâm đồng lòng chiến thắng chống dịch vẻ vang!”, tác giả nhấn mạnh đoạn cuối bài hát.

Tác giả: Việt Hòa

Nguồn tin: Infonet.vietnamnet.vn