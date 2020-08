Hành khách “run sợ” khi tài xế xe giường nằm vừa điều khiển xe vừa ăn mì tôm

Ngày 4/8, trên mạng xã hội tài khoản L.M có đăng tải một video dài 42 giây ghi lại hình ảnh tài xế xe giường nằm BKS: 37B-020.40 nhà xe Hồng Sơn đang có hành động vừa điều khiển xe vừa ăn mì tôm khi đang chở theo nhiều hành khách lưu thông trên quốc lộ 1A tuyến Nghệ An – TP.HCM.

Hành động vi phạm pháp luật và mất an toàn giao thông này khiến dư luận "dậy sóng".

Tài xế vừa ăn mì tôm vừa điều khiển xe giường nằm. Ảnh: Cắt từ video

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 3/8, tại địa bàn xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Tại thời điểm trên, chiếc xe khách mang BKS: 37b-020.40 vừa đổ dầu xong thì tiếp tục hành trình.

Lúc này, tài xế chạy xe ra quốc lộ 1A vừa điều khiển xe vừa ăn mì tôm. Kiểu lái xe "có một không hai" này khiến nhiều hành khách đi trên xe run sợ và bất an.

Video được đăng lên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Chiều 4/8, phóng viên An ninh Tiền tệ liên hệ qua SĐT 0969540657 được in trên xe thì được một người đàn ông xác nhận, chiếc xe mang BKS: 37B-020.40 là của nhà xe Hồng Sơn chạy tuyến Đô Lương – TP.HCM.

Chiều cùng ngày, thông tin từ sở Giao thông và Vận tải Nghệ An cho biết, chủ sở hữu chiếc xe trên là ông Nguyễn Tất Hồng, địa chỉ: xóm 8, Tân Sơn, Đô Lương (Nghệ An).

Video trên mạng xã hội do tài khoản L.M đăng

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Quỳnh Anh

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn