Hàng trăm công nhân tụ tập hát karaoke bất chấp Chỉ thị 16

Hàng trăm công nhân tụ tập hát karaoke

Ngày 29/8, ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết Công an huyện đang phối hợp với Ban quản ký khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi điều tra, xử lý công ty TNHH M. (Khu công nghiệp VSIP) vì hành vi vi phạm quy định giãn cách theo Chỉ thị 16.

Ông Cường cho hay, trước đó vào chiều 28/8, ngành y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 4.000 công nhân công ty trên do trước đó đã ghi nhận nhiều ca mắc ở công ty khác cũng thuộc Khu công nghiệp VSIP.

Chính quyền huyện Sơn Tịnh cũng yêu cầu công ty M. và 18 doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp VSIP cách ly tại chỗ với hơn 26.000 công nhân, người lao động; thực hiện nghiêm quy định "ai ở đâu, ở yên đó".

"Tuy nhiên, các công nhân lại tổ chức tụ tập, tổ chức hát karaoke sau buổi xét nghiệm. Họ cho rằng mở nhạc hát để bớt căng thẳng, dễ ngủ khi cách ly tại chỗ ở công ty. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm vụ việc", ông Cường nói.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho hay, doanh nghiệp này đã bất chấp lệnh cấm của UBND tỉnh, vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Nếu họ để dịch bệnh lây lan thì phải chịu trách nhiệm hình sự, tạm đình chỉ hoạt động doanh nghiệp.

Được biết, Quảng Ngãi đã quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tương ứng với mức "nguy cơ rất cao" trong thời gian 14 ngày, kể từ 12h ngày 28/8 đối với các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Trà Bồng, Sơn Hà, thị xã Đức Phổ và TP Quảng Ngãi.

Clip công nhân hát karaoke vi phạm chỉ thị 16

Tác giả: Bảo Ngọc

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ