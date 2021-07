Hàng nghìn lao động Nghệ An tại miền Nam được đón về quê bằng tàu hỏa, máy bay

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh sáng 21/7 thông tin, địa phương vừa ban hành kế hoạch số 396/KH-UBND về việc đón công dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trở về từ TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam có nhu cầu cấp thiết trở về địa phương nơi cư trú.

Theo đó, tỉnh Nghệ An ưu tiến đón trước đối tượng là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai; lao động tự do, người mất việc làm; người mắc kẹt do thăm thân, công tác; học sinh, sinh viên...

Đối tượng khó khăn sẽ được hỗ trợ kinh phí đi lại, cách ly tập trung theo quy định của Chính phủ. Đối tượng còn lại tự túc kinh phí đi lại, cách ly, xét nghiệm.

Công dân Nghệ An từ các tỉnh, thành phía Nam có nhu cầu trở về quê có thể đăng ký qua các hình thức: Website Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An; Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội đồng hương Nghệ An tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam; Sở LĐ,TB&XH các tỉnh.

Công dân Nghệ An sẽ được đón về quê bằng tàu hỏa, hoặc máy bay nếu có nhu cầu

Tỉnh Nghệ An sẽ đón lao động địa phương trở về bằng tàu hỏa, máy bay (nếu công dân có nhu cầu). Người dân khi trở về sẽ được cách ly tập trung 14 ngày tại các khu cách ly tập trung của quân đội, các huyện, thành phố, thị xã quản lý hoặc tại các cơ sở cách ly dịch vụ có thu phí theo đăng ký. Công dân cách ly tại nhà 07 ngày sau khi hoàn thành cách ly tập trung.

Công dân khi trở về sẽ được cách ly tập trung đủ 14 ngày theo quy định

Tỉnh Nghệ An giao UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát danh sách công dân về địa phương gửi Sở LĐ,TB&XH để xây dựng phương án chi tiết đón nhận công dân trở về quê. Làm đầu mối tổ chức đón nhận và phân bổ công dân về cách ly tập trung tại các khu cách ly tại địa phương, tổ chức cách ly theo quy định phòng, chống dịch.

Địa phương này dự kiến sẽ tổ chức đón công dân về địa phương theo đợt, mỗi đợt đón khi có từ 1.000 công dân đăng ký trở lên.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn