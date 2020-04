Hai chị em đi tập thể dục về bị ô tô đâm, em gái tử vong

XEM CLIP:

Your browser does not support the video tag.

Đại diện UBND phường Hội Hợp (TP Vĩnh Yên) sáng nay xác nhận vụ tai nạn giao thông lúc 21h tối qua trên đường tỉnh lộ 305.

Chị N.T.H (SN 1971) và em gái là N.T.H (SN 1979) đi tập thể dục trên đường về nhà thì bị 1 ô tô đâm từ phía sau.

Hình ảnh 2 chị em trước khi bị ô tô đâm được camera an ninh ghi lại. Ảnh cắt từ clip

“Ô tô phóng rất nhanh, hất tung 2 chị em sang vệ đường. Đến khoảng 1h sáng nay, người em gái tử vong do vết thương quá nặng, người chị thì bị thương đang được điều trị. Tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn vẫn chưa đến trình diện lực lượng chức năng”, đại diện UBND phường Hội Hợp thông tin.

Công an TP Vĩnh Yên đang truy tìm ô tô gây ra vụ việc, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: An Phương

Nguồn clip: Facebook Nguyễn Hòa

Nguồn tin: Báo Vietnamnet