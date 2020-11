Hai án tử dành cho “ông trùm” ma túy ở xứ Nghệ

Ngày 26/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Duận (SN 1980), trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Nguyễn Văn Hào (SN 1973), quê tỉnh Bắc Giang, trú quận 12, TP.Hồ Chí Minh về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Được biết, vào tháng 9, Nguyễn Văn Duận bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ở phiên tòa này. Duận bị tuyên mức án tử hình với tội danh trên. Ngày hôm nay, Nguyễn Văn Duận tiếp tục đưa ra xét xử vì liên quan đến việc mua bán 5kg ma túy.

Bị cáo Duận (áo đén) và Hào (áo đỏ) tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 3/2020, Nguyễn Văn Duận bị Công an Nghệ An truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy nên trốn vào TP.Hồ Chí Minh. Trong thời gian trốn nã, Duận gặp Hào nên muốn thuê người này ra Nghệ An vận chuyển ma túy. Hào đồng ý, thỏa thuận giá vận chuyển 20 triệu đồng/1 kg.

Đến ngày 6/4/2020, Duận gọi điện cho Chiên Xa (người Lào) đặt mua 5kg ma túy đá với giá 25.000 USD. Tối cùng ngày, Duận cầm theo 22.500 USD đi từ TP.Hồ Chí Minh ra Nghệ An để mua ma túy. Trên đường về, Duận thuê người đàn ông tên Hạ (trú xã Hạnh Lâm) đi lên khu vực biên giới Việt Nam – Lào lấy ma túy với 60 triệu tiền công. Hạ đồng ý.

Thỏa thuận giá cả xong, Nguyễn Văn Duận điện thoại cho Hạ biết nơi giấu tiền. Hạ đến cổng chào xóm 2, xã Hạnh Lâm lấy 22.500 USD đưa lên cho Chiên Xa rồi lấy ma túy về. Hạ báo với Duận chỗ giấu ma túy.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Duận vào TP.Hồ Chí Minh gọi điện thuê Hào ra Nghệ An vận chuyển ma túy. Hào thuê xe ô tô ra Nghệ An chờ lệnh lấy ma túy của Duận.

Đến 3h ngày 22/4, Duận gọi điện cho Hào và hướng dẫn đi đến vị trí Hạ cất giấu ma túy. Theo chỉ dẫn của Duận, Hào thấy bao tải chứa ma túy nên bỏ lên xe ô tô để quay lại TP.Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, khi Hào điều khiển xe đi đến cầu Bến Thủy, TP.Vinh thì bị công an Nghệ An phát hiện, bắt giữ. Tang vật vụ án là hơn 5kg ma túy đá.

Xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Duận tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Hào tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn