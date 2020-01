Hà Tĩnh: Người đàn ông nhảy lên ô tô công vụ chặt quất cảnh bị tịch thu

Người đàn ông cầm dao nhảy lên xe công vụ chặt cây. (Ảnh: Cắt từ video).

"Do một số hộ kinh doanh cây cảnh dịp Tết bày bán, lấn chiếm vỉa hè nên lực lượng chức năng vận động người dân di dời đến chỗ khác để đảm bảo an toàn. Số cây vận chuyển lên xe chỉ là di dời sang chỗ khác chứ không phải tịch thu của người dân", ông Tài nói.

Cũng theo ông Tài cho biết, sau khi vận động các hộ đều đồng ý, riêng có 1 người không đồng ý dẫn đến xảy ra mâu thuẫn rồi nhảy lên xe dùng dao chặt nhiều cây quất.

Your browser does not support the video tag.

Trước đó, lan truyền trên mạng xã hội video quay lại hình ảnh lực lượng chức năng thu giữ và bưng quất cảnh lên ô tô công vụ, bất ngờ một người đàn ông cầm dao nhảy lên xe chặt nhiều cây cảnh trước sự chứng kiến của cả công an và CSGT.

Tác giả: PHAN ẤN

Nguồn tin: Báo VTC News