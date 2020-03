Hà Tĩnh: Nghi án bé gái 9 tuổi bị cụ ông hàng xóm xâm hại tình dục

Ngày 16/3, lãnh đạo UBND xã Thạch Xuân (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, hiện chính quyền địa phương đang phối hợp cơ quan công an huyện điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông nghi xâm hại tình dục bé gái hàng xóm.

Nghi án bé gái 9 tuổi bị cụ ông hàng xóm xâm hại tình dục. Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào chiều tối 15/3, gia đình một bé gái 9 tuổi ở xã Thạch Xuân nghi ngờ ông Nguyễn X.N. (khoảng 60 tuổi, hàng xóm) có hành vi xâm hại tình dục bé gái này nên lập tức trình báo lên chính quyền, cơ quan công an để vào cuộc điều tra làm rõ.

Ngay trong đêm, cơ quan công an đã tiến hành triệu tập ông N. lên trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra làm rõ. Riêng bé gái 9 tuổi cũng được cơ quan công an đưa đi khám để củng cố hồ sơ, có căn cứ xử lý vụ việc này.

Được biết, ở địa phương, gia đình ông N. làm nông nghiệp. Thường ngày, ông N. có biểu hiện không được nhanh nhẹn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

