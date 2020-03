Mua dâm đồng giới không thành, nam thanh niên bị cướp sạch tài sản

Sáng 16/3, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đơn vị đã vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc cướp tài sản theo đơn trình báo ngày 15/2 và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1994, trú tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) và Lê Miền Nam (SN 1996, trú tại xã Tiên Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) về hành vi “Cướp tài sản”.

Thông tin trước đó, vào tối 15/2, Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội) nhận được đơn trình báo của anh N.A (ở Gia Lâm, Hà Nội) về việc bị cướp tài sản tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bồ Đề đã phối hợp với Công an quận Long Biên vào cuộc xác minh thông tin điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng.

2 đối tượng Cường và Nam tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu điều tra, vào tối 15/2, do có nhu cầu quan hệ tình dục đồng giới nam nên anh A. lên mạng xã hội nhắn tin cho một người tên Cường nhờ môi giới quan hệ tình dục nam với giá 800.000 đồng. A. hẹn Cường gặp nhau tại một nhà nghỉ ở trên địa bàn phường Bồ Đề. Tại đây, Cường gọi điện thoại cho nam thanh niên tên T rủ “đi khách”. Tuy nhiên, T bị đau chân không lái được xe nên đã rủ Nam đi cùng, khi đến điểm hẹn T. bảo Nam lên phòng gặp khách thay mình.

Tại đây, anh A. đã đưa cho N. 800.000 đồng tiền mua dâm, tuy nhiên nam thanh niên này “vòi" thêm tiền. Lúc này giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, anh A. đã đuổi N. về vì lý do “giống nghiện”, không mua dâm nữa.

Chính vì vậy, N. đã gọi đồng bọn lên phòng nghỉ và đe dọa chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong ví của anh A. Sau khi lấy được tiền, Cường đếm số tiền chiếm đoạt được của anh A là 7,1 triệu đồng. Nam chia cho Cường 2,4 triệu đồng, Nam lấy 4,7 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Công an quận Long Biên đã bắt giữ 2 đối tượng Cường và Nam để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định.

Tác giả: Hữu Thắng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin