Hà Nam: Hơn 100 giáo viên bị "đẩy ra đường" ở Thanh Liêm, vì sao đầy đủ hợp đồng lao động mà vẫn tay trắng?

Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm bắt buộc nhưng vẫn không được xét đặc cách?

Liên quan đến việc hơn 100 giáo viên Mầm non trên địa bàn huyện Thanh Liêm (Hà Nam) bị chấm dứt hợp đồng, bị đẩy ra đường “không thương tiếc” trước tết Dương Lịch vừa qua.

Cùng với đó là việc UBND huyện Thanh Liêm không xét tuyển đặc cách với những giáo viên Mầm non, dù theo phản ánh của những giáo viên là họ có đủ điều kiển, đủ yếu tố để được xét tuyển đặc cách.

Ngày 10/1/2020, PV báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với chính quyền huyện Thanh Liêm: Ông Hoàng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm, ông Nguyễn Văn Khánh – Chánh Văn phòng UBND, bà Trần Thị Phương - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, cùng với đó là các phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Nội vụ huyên.

Nhiều cô giáo có hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm. Tuy nhiên, vẫn không được xét tuyển đặc cách.

Tuy nhiên, trong buổi làm việc vì thời gian hạn hẹp nên còn rất nhiều những câu hỏi của PV dành cho lãnh đạo UBND huyện Thanh Liêm, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Liêm…nhưng chưa được giải đáp thoả đáng.

Cũng trong buổi làm việc, khi PV hỏi về việc các giáo viên Mầm non trên địa bàn huyện Thanh Liêm vào những năm 2015, 2016, 2017, 2018, kí hợp đồng lao động với các hiệu trưởng nhà trường, cùng với đó là đóng bảo hiểm bắt buộc, vậy khi kí hợp đồng lao động trên các hiệu trưởng có thông qua, lãnh đạo huyên, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Liêm hay không?

Khi trả lời về vấn đề trên, ban đầu bà Trần Thị Phương - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có trả lời vòng vo, không đusng trọng tâm mà PV muốn được giải đáp.

Sau đó, bà Trần Thị Phương cho biết, việc các Hiệu trưởng nhà trường kí hợp đồng lao động với các giáo viên trên là làm theo công văn chỉ đạo số 1487 của UBND tỉnh Hà Nam ngày 4/9/2014.

Vì trong các hợp đồng mà các giáo viên Mầm non kí với các Hiệu trưởng nhà trường mà theo PV tìm hiểu thì đấy là Hợp đồng Lao động và có đóng bảo hiểm bắt buộc.

Có những cô nhiều năm liền còn được giáo viên giỏi. Tuy nhiên, khi xét tuyển đặc cách thì lại bị chính quyền ngó lơ.

Chiếu theo công văn xét tuyển đặc cách của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa kí về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước, ưu tiên những người cống hiến lâu năm và có đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 31/12/2015, thì rõ rafng những giáo viên Mầm non trên địa bàn đã đủ tiêu chuẩn được xét tuyển đặc cách.

Vậy lí do vì sao những giáo viên Mầm non trên không được xét tuyển đặc cách biên chế? Thì lãnh đạo phòng giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Liêm cho biết, dù có hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm bắt buộc nhưng những giáo viên Mầm non trên chỉ kí hợp đồng là giáo viên, nhân viên nấu ăn cho trẻ, nên không đủ tiêu chuẩn.

Ở diễn biến khác, theo tìm hiểu của PV, các giáo viên Mầm non trên địa bàn huyện Thanh Liêm khi ký hợp đồng với Hiệu trưởng các nhà trường, thì đều thực hiện công việc đứng lớp, song song còn việc nấu cho trẻ ăn, nhiều giáo viên con có giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường nhiều năm liên tiếp, và trong sổ kế hoạch hàng năm thì các cô đều được ghi với chức là giáo viên mầm non chứ không thấy chỗ nào là giáo viên nấu ăn, hay nhân viên nấu ăn cả.

Hơn thế nữa, hằng năm các giáo viên này còn phải học thi nhiều chứng chỉ, như sư phạm, tin học, tiếng anh…nếu là nhân viên nuôi thông thường thì cần gì nhà trường phải đòi hỏi những chứng chỉ nêu trên.

Theo các giáo viên Mầm non cho biết, đặc thù của giáo viên Mần non nó khác với các giáo viên tiểu học, THCS, nên tập thể giáo viên Mầm non mong muốn lãnh đạo huyện xem xét lại tình hình thực tế để có cách đánh giá đúng đắn nhất.

Còn rất nhiều những câu hỏi liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng của hơn 100 giáo viên Mầm non, cũng như việc đánh giá tiêu chí xét tuyển đặc cách viên chức trên địa bàn huyện Thanh Liêm chưa được giải đáp.

Ông Hoàng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm cho biết, vì thời gian làm việc hạn chế nên còn những câu hỏi nào thì UBND huyện sẽ trả lời bằng văn bản sau.

Hơn 100 giáo viên bị đẩy ra đường vì bị chính quyền bỏ rơi?

Trước đó, tập thể giáo viên Mầm non ở huyện Thanh Liêm (Hà Nam) phản ánh đến báo Pháp luật Việt Nam, ngày 5/11/2019, khi Bộ Nội vụ ra công văn do Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa kí về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước, ưu tiên những người cống hiến lâu năm và có đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 31/12/2015, thì tập thể giáo viên mầm non trên địa bàn huyện Thanh Liêm hết sức vui mừng, vì có cơ hội được vào biên chế.

Tuy nhiên, chẳng hiểu tiêu chí xét tuyển đặc cách giáo viên biên chế ở huyện Thanh Liêm thực hiện thế nào, mà dịp trước Tết Dương Lịch (2019) hơn 100 giáo viên Mầm non trên địa bàn huyện bị chấm dứt hợp đồng, bị đẩy ra đường “không thương tiếc” dù có người đã công hiến 10, 15, 20 năm… cho sự việc trồng người của mình.

Đại diện cho hơn 100 giáo viên Mầm non trên địa bàn huyện Thanh Liêm đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị nhưng chưa có được câu trả lời thoả đáng.

Nhiều ngày nay, bên cạnh việc gửi đơn “kêu cứu” lên các cơ quan báo đài, các giáo viên mầm non ở huyện Thanh Liêm cũng kiến nghị lên UBND tỉnh Hà Nam, huyện uỷ, UBND huyện Thanh Liêm để có được câu trả lời thoả đáng về việc trên.

Cô Đ.T. H - Giáo viên trường Mần non trên địa bàn huyện Thanh Liêm, Hà Nam cho biết: “Chúng tôi đã cống hiến từ những năm tháng tuổi thanh xuân, trong đó có nhiều cô có thâm niên công tác là trên 20 năm, cũng chỉ hợp đồng, dịp trước Tết vừa qua tôi bị chấm dứt hợp đồng, bị đẩy ra đường, cảm thấy thật tủi thân.

Hơn chục năm công tác, cống hiến, từ những ngày đồng lương chỉ có 300, 400 trăm nghìn, nhưng chỉ vì tình yêu dành cho nghề mà ở lại, ấy thế mà chẳng hiểu vì sao, dựa vào tiêu chí đánh gía như thế nào mà chúng tôi những giáo viên đang dạy bình thường thì bị cho chấm dứt hợp đồng, nghỉ việc, không biết thời gian tới đây cuộc sống của tôi sẽ trôi về đâu?”

Dành cả tuổi xuân để cống hiến cho giáo dục, thế nhưng đổi lại không được UBND huyên Thanh Liêm ghi nhận mà còn bị cho thôi việc, đẩy ra đường...

Chung nỗi niềm với cô H., nhiều giáo viên hợp đồng ở huyện Thanh Liêm cũng bày tỏ sự thất vọng. Theo nhiều cô cho biết, điều mà họ cảm thấy mất mát không phải là công việc và mức lương hơn bèo bọt gần 2 triệu đồng/ tháng như khi đang ở lúc dạy.

Điều mà họ mất đi đó chính là danh dự, nỗi đau về tinh thần, sự tôn nghiêm của nhà giáo, nói đến đây chị H., dường như rơi nước mắt: "Đúng là nếu ngày xưa tôi chấp nhận bỏ nghề thì đã không khổ như bây giờ.

Nhưng chỉ vì tôi quá yêu nghề nên mới tiếp tục đi dạy, số lượng bèo bọt như thế, tôi có thể tìm nhiều công việc khác có thu nhập cao hơn.

Nhưng chỉ vì yêu nghề, lại muốn làm tấm gương cho các con noi theo nên tôi chỉ nghĩ đấy làm động lực để theo đuổi nghề này".

Rồi ánh mắt chị hướng về nơi xa xăm, thở tiếng dài rồi cô H., cho biết: “Giờ giáo viên như chúng tôi bị cắt hợp đồng, không thi đỗ viên chức thì ánh mắt của xã hội sẽ nhìn chúng tôi như thế nào?

Người tốt thì họ hiểu và thông cảm, còn người không thông cảm thì họ bàn tán sau lưng. Họ nói chắc cô giáo này không có trình độ nên mới bị cắt hợp đồng, mới thi trượt viên chức. Những điều này không biết các lãnh đạo có nghĩ cho chúng tôi hay không?"

Tất cả các cô giáo mầm non ở huyện Thanh Liêm đều đồng lòng kiến nghị: “Chúng tôi thông qua báo chí bày tỏ mong muốn sẽ có cơ chế xét đặc cách cho giáo viên hợp đồng lâu năm và có năng lực, bởi những đặc thù của giáo viên mầm non khác với các cấp tiểu học, trung học và cao hơn thế, vì nhiệm vụ của giáo viên mần non là nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục..”.

Ở một khía cạnh khác, nhiều giáo viên chỉ ra những bất cập trong công tác tuyển dụng giáo viên hợp đồng của huyện Thanh Liêm tồn tại hàng chục năm qua.

Trụ sở UBND huyện Thanh Liêm.

Theo cô Đ.T.T cho biết: “Những năm trước Phòng giáo dục đào tích tích cực tham mưu với huyện để huyện kí hợp đồng, nhưng chỉ nhận được câu trả lời muôn thủa là không có kinh phí.

Nên năm này, qua năm khác chỉ nghe được câu hứa của các bác ở huyện, rồi lại đẩy về cho nhà trường hợp đồng để huy động cha mẹ trẻ đóng góp để trả lương cho các cô”.

Theo nhiều giáo viên Mầm non ở huyệnThanh Liêm, do thiếu quan tâm của lãnh đạo huyện và sự buông lỏng quản lý hàng chục năm là một phần nguyên nhân đẩy họ đến cơ sự như ngày hôm nay?.

Đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc, xem xét lại cách thức thực hiện của UBND huyện Thanh Liêm, đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng của các giáo viên mầm non.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề trên.

Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: Pháp luật Plus