Hotboy Đường lên đỉnh Olympia bật khóc sau màn giải chướng ngại vật nhanh kỷ lục

Ở quý II, tháng 1 của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia có sự tham gia của 4 nhà "nhà leo núi" gồm: Ngô Đăng Huy (THPT Việt Yên số 1, Bắc Giang), Bùi Ngọc Linh (THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM), Vũ Quốc Anh (THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk) và Nguyễn Trình Tuấn Đạt (THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An).

Một điều đặc biệt xảy ra tại chương trình lần này đó là MC Diệp Chi chưa kịp đọc xong câu hỏi cho hàng ngang gợi ý đầu tiên ở phần thi Vượt chướng ngại vật thì nam sinh đến từ Đắk Lắk đã nhấn chuông trả lời.

Sau khi Quốc Anh đưa ra đáp án “rác thải nhựa”, không khí hồi hộp, căng thẳng bao trùm cả trường quay. Nam sinh 17 tuổi cũng không giữ được sự bình tĩnh nhưng vẫn quả quyết: "Em nghĩ nếu lần này không liều thì chưa chắc đã có lần sau để em liều".

Nam sinh lần thứ 2 giành vòng nguyệt quế Olympia.

Cũng chính nhờ sự liều lĩnh này, Quốc Anh giành thêm 80 điểm và vươn lên dẫn đầu “đoàn leo núi” với 150 điểm. Chàng nam sinh quá vui mừng đã bật khóc trước sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV tại trường quay.

MC Ngọc Huy nhận xét nhờ sự xuất sắc của Quốc Anh mà lâu rồi mới có phần thi trôi qua nhanh như vậy. Ba bạn chơi cũng khen nam sinh chơi rất hay, nhanh và xuất sắc.

Tại các phần thi Tăng tốc và Về đích, Quốc Anh tiếp tục giữ phong độ, giành quyền trả lời ở gói câu hỏi của bạn chơi trước, sở hữu 270 điểm trước khi chính thức bước vào phần thi của mình.

Với ưu thế dẫn đầu, 10X lựa chọn an toàn gói gồm câu trị giá 10, 10 và 20 điểm. Đại diện THPT Ngô Gia Tự xuất sắc trả lời đúng 3/3 câu và trở về vị trí khi có 310 điểm.

Song, nam sinh lại bị mất 15 điểm khi trả lời không đúng câu hỏi ở gói của bạn chơi khác và giành 295 điểm chung cuộc. Với kết quả này, cậu là thí sinh đầu tiên giành vé vào cuộc thi quý II.

Tác giả: Nguyễn Phượng

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật