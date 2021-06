Giữa biến, MXH rầm rộ clip con gái nuôi nói với Phi Nhung: "Mẹ bắt anh Cường đi hát với mẹ, mẹ có trả tiền đâu"

Suốt vài ngày qua, mối quan hệ giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường đã trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Theo đó, nữ ca sĩ bị tố không quan tâm con nuôi như những gì thể hiện trên MXH. Trong khi đó, Hồ Văn Cường cũng xác nhận đoạn tin nhắn ẩn ý nói "nhà này toàn quỷ" là do cậu bé nói với một bạn fan nhưng bị hacker làm lộ ra ngoài.

Giữa lúc dân tình đang bàn tán xôn xao, một đoạn clip ghi lại cảnh Phi Nhung tố Hồ Văn Cường ở bẩn cũng bị dân tình "đào" lại và chia sẻ rầm rộ trên MXH. Đáng chú ý, trong đoạn clip, con gái nuôi của nữ ca sĩ còn nói: "Mẹ kêu anh Cường đi làm mà sao mẹ nói anh Cường không dọn? Mẹ bắt anh Cường đi làm cho mẹ. Hồi mẹ bắt anh Cường đi hát với mẹ mà". Khi Phi Nhung nói rằng: "Anh Cường đi hát chung anh Cường có tiền chứ bộ", cô bé liền đáp: "Đâu có đâu, mẹ đâu có trả tiền đâu". Đoạn clip này lập tức khiến netizen vô cùng hoang mang, nhất là khi đang có hàng loạt tin đồn xoay quanh việc Phi Nhung đối đãi với con nuôi, lợi dụng và cầm tiền cát xê của Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là suy đoán một chiều từ cư dân mạng bởi giọng điệu của cô bé và Phi Nhung cùng Hồ Văn Cường trong clip đều mang tính vui vẻ, cười đùa. Thực hư thế nào có lẽ vẫn cần người trong cuộc chính thức lên tiếng.

Clip: Con gái nuôi của Phi Nhung bất ngờ nói: "Mẹ đâu có trả tiền cho anh Cường đâu"

Mối quan hệ giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung đang là tâm điểm chú ý của MXH

Trước đó, Hồ Văn Cường cũng xác nhận đoạn tin nhắn nói về việc đang ở trong căn nhà toàn quỷ và muốn lột mặt nạ ai đó là do chính cậu nhắn với fan

Phi Nhung đã nhận nuôi Hồ Văn Cường 5 năm. Cả hai đồng hành cùng nhau trong nhiều sự kiện cũng như cuộc sống đời thường

Tác giả: MYA

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị