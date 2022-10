Giết bạn nhậu rồi dựng lời khai giả

Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã dẫn giải bị can Phạm Hoàng My (21 tuổi, ở thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) đến hiện trường để thực nghiệm điều tra vụ giết bạn nhậu rồi tạo dựng lời khai giả.

Bị can đã thực hiện lại quá trình phạm tội. Theo kết quả điều tra, khuya 14/8, My cùng với Lê Ngọc Hữu (19 tuổi) và Nguyễn Chí Chung (21 tuổi, cùng ở khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên) mua rượu về nhậu tại quán cà phê Cây xanh ở khóm Xuân Biên.

Cảnh sát dẫn giải bị can đến hiện trường thực nghiệm quá trình gây án. Ảnh: Tiến Tầm.

Trong lúc nhậu, Hữu hỏi My việc ngủ một mình ở quán có sợ gì không. My lấy cây dao ra khoe đây là vật phòng thân. Nhậu được một lúc, Chung về trước. Lúc này, Dương Văn Tèo (28 tuổi) đi ngang qua, nên My và Hữu mời vào nhậu chung. Trong lúc nhậu, Tèo kêu My đưa cho xem cây dao. My không đồng ý.

Tèo thách thức My có dao, nhưng không dám đâm. My bực tức cầm cây dao vẫn nằm trong vỏ dao đâm nhẹ vào ngực Tèo.

Tèo tiếp tục thách thức, My đã rút dao ra khỏi vỏ đâm vào vùng bụng khiến nạn nhân bất tỉnh. My cùng Hữu lấy xe chở Tèo đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

My bàn bạc với Hữu sẽ khai báo là Tèo thách thức và tự dùng dao đâm vào bụng. My quay lại hiện trường lấy cây dao ném bỏ hòng phi tang. Cảnh sát vào cuộc điều tra, xác định lời khai trên là gian dối.

Trước những chứng cứ của cảnh sát đã thu thập, My thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Theo cảnh sát, việc thực nghiệm nhằm kiểm tra lại tình tiết chứng cứ vụ án, đảm bảo tính khách quan, toàn diện, chính xác trong hoạt động tố tụng hình sự, phục vụ tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội.

