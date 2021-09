Giáo viên mầm non tư thục Nghệ An sẽ được hỗ trợ

Giáo viên mầm non tư thục ở Nghệ An đã nghỉ việc không lương nhiều tháng do dịch bệnh. Ảnh tư liệu: DH

Như Lao Động đã thông tin, vừa qua, nhiều giáo viên mầm non tư thục tại TP.Vinh (Nghệ An) phản ánh đến nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ dành cho người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh.

Công văn Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An nêu lý do chưa chấp nhận giải quyết hỗ trợ cho giáo viên mầm non tư thục vì thời gian nghỉ việc do dịch bệnh trùng với thời gian nghỉ hè, đề nghị thành phố rà soát. Ảnh: QĐ

Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Nghệ An cho biết, đã nhận được một số hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ TP.Vinh gửi lên, song chưa được chấp nhận do thời điểm nghỉ việc trùng với thời gian nghỉ hè. Theo quy định, giáo viên được nghỉ hè 2 tháng vẫn hưởng lương nên Sở LĐTBXH đề nghị TP.Vinh rà soát lại.

Sở GDĐT đề nghị Sở LĐTBXH đưa các đối tượng là người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo đề xuất UBND tỉnh xem xét hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ. Ảnh: QĐ

Tuy nhiên, theo nhiều cán bộ quản lý giáo dục, thực tế tại TP.Vinh và trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giáo viên mầm non tư thục không có thời gian nghỉ hè, mà chỉ nghỉ phép năm theo luật lao động. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên nhiều tháng qua, các trường mầm non tư thục ngừng hoạt động, giáo viên, người lao động không có lương, đời sống hết sức khó khăn.

Trước đó, Sở GDĐT đã có Công văn số 1597 có nội dung: “Đề nghị Sở LĐTBXH đưa các đối tượng là người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo đề xuất UBND tỉnh xem xét hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động”.

Sau khi báo Lao Động nêu sự việc, lãnh đạo Sở GDĐT Nghệ An thông tin đã báo cáo lãnh đạo tỉnh, đề nghị chỉ đạo xem xét giải quyết hỗ trợ cho giáo viên, người lao động tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục.

Ngày 5.9, trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cho hay, đã đề nghị Sở LĐTBXH kiểm tra sự việc, nếu đủ điều kiện thì giải quyết hỗ trợ cho giáo viên, người lao động.

Sáng 6.9, ông Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An - nói rằng: “Sở sẽ đồng ý tham mưu giải quyết hỗ trợ nếu hồ sơ cấp huyện gửi lên đúng quy định. Chắc chắn vấn đề sẽ được giải quyết”.

Được biết, Nghệ An hiện có 58 trường mầm non ngoài công lập, 290 cơ sở nhóm lớp độc lập. Toàn tỉnh có 113 cán bộ quản lý, 2.240 giáo viên, 686 nhân viên làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, chăm sóc, giáo dục 25.709 trẻ em.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động