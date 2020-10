Giáo viên không nhắn tin nhận xét về kết quả học tập học sinh lớp 1

Theo NLD, Sở giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP.HCM vừa có văn bản gửi trưởng phòng GD-ĐT các quận, huyện về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học.

Cụ thể, theo đánh giá của Sở GD-ĐT TP HCM, qua quá trình dự giờ, đi thực tế, việc triển khai chương trình, SGK lớp 1 còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, năm học 2019 – 2020, HS mầm non nghỉ kéo dài do diễn biến phức tạp của dịch covid-19 Năm học 2020 – 2021 các trường tựu trường muộn hơn so với những năm trước khoảng 2 tuần. HS chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để làm quen với trường, lớp, cô giáo, bạn bè.

Từ đó việc chuẩn bị tâm lí và trang bị những kĩ năng cần thiết cho HS trước khi chính thức học chương trình lớp 1 có nhiều hạn chế, đặc biệt ở những trường có sĩ số HS đông. Đặc biệt, theo phản ánh của một số giáo viên, cha mẹ HS, chương trình, SGK môn tiếng Việt lớp 1 còn gặp khó khăn trong quá trình tổ chức dạy và học.

Do đó, để tránh những áp lực đối với học sinh, phụ huynh, Sở GD-ĐT TP.HCM, yêu cầu giáo viên ghi nhận sự tiến bộ, cố gắng cho dù nhỏ của từng học sinh. Có hình thức động viên, khen ngợi kịp thời để khuyến khích học sinh hoàn thành các nhiệm vụ học tập. Tuyệt đối không chê bai hay phê bình học sinh.

Với những học sinh tiếp thu bài chưa như mong muốn, giáo viên cần chủ động mời phụ huynh đến để trao đổi, tư vấn, hướng dẫn, bàn biện pháp phối hợp giữa phụ huynh và giáo viên để giúp các em tiến bộ.

Đặc biệt, lãnh đạo Sở nhấn mạnh giáo viên không giao bài tập về nhà đối với học sinh lớp 1 đã học 2 buổi/ngày ở trường. Không sử dụng hình thức nhắn tin (hoặc các hình thức tương tự) nhận xét về những học sinh học tập chưa như mong muốn, tránh gây áp lực tâm lý cho phụ huynh, học sinh.

Đồng thời, để hỗ trợ GV và HS, sở yêu cầu các phòng GD-ĐT quận, huyện yêu cầu hiệu trưởng các trường tiểu học chỉ đạo GV tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng với yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực người học; tăng cường trao đổi thông tin để cha mẹ HS nắm được yêu cầu đổi mới của chương trình. Tăng cường dự giờ, thăm lớp, hỗ trợ thường xuyên cho GV trong quá trình triển khai thực hiện chương trình.

Đối với GV, căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường, thực tế đối tượng học sinh lớp 1, chủ động xây dựng kế hoạch dạy học cho phù hợp. Chú ý tận dụng tối đa các tiết thực hành, ôn tập, ôn luyện để hỗ trợ, hướng dẫn HS hình thành các kĩ năng cơ bản, hỗ trợ HS hoàn thành nhiệm vụ học tập.

