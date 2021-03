Gian nan cuộc chiến ngăn chặn tình trạng đưa người qua biên giới trái phép

Công tác tuần tra kiểm soát được triển khai 24/24.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc các CBCS Chốt kiểm tra số 4 của Đồn BPCKQT Nậm Cắn, H. Kỳ Sơn (Nghệ An) lên đường TTKS ở các đường mòn, lối mở dọc biên giới Việt – Lào. Công tác này được triển khai thường xuyên bởi sau Tết Nguyên đán tình trạng xuất nhập cảnh trái phép lại càng diễn biến phức tạp. Lãnh đạo Đồn BPCKQT Nậm Cắn đã tăng cường sĩ quan chỉ huy và cán bộ có kinh nghiệm trong công tác bảo vệ, quản lý biên giới phối hợp cùng với lực lượng dân quân, công an địa phương TTKS 24/24, kịp thời ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Trung tá Trần Văn Khoa (Chốt kiểm soát số 4, Đồn BPCKQT Nậm Cắn) cho biết, với quyết tâm không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép diễn ra nên anh em thay phiên nhau làm nhiệm vụ. Điều kiện vật chất ở Chốt sẽ không bằng ở Đồn được nhưng trước tình trạng người xuất nhập cảnh trái phép nên từ trước Tết đến nay CBCS tại Chốt thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát suốt ngày đêm. Do lực lượng mỏng, trong khi đường biên giới lại dài nên công tác tuần tra kiểm soát của các CBCS trở nên khó khăn hơn. Đặc biệt, nhiều chiến sĩ dù được phép nghỉ Tết nhưng vẫn xung phong ở lại trực Tết cùng đồng đội.

Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, Đồn BP CKQT Nậm Cắn còn tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền người dân địa phương không vượt biên trái phép, không tiếp tay, làm môi giới cho các đối tượng tổ chức đưa người vượt biên trái phép. Bên cạnh đó là việc phát động phong trào quần chúng nhân dân tích cực tố giác các đối tượng cầm đầu tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép.

Trung tá Nguyễn Hồng Đức- Đồn trưởng Đồn BPCKQT Nậm Cắn cho biết, nắm trước được tình hình sau Tết Nguyên đán tình trạng xuất nhập cảnh trái phép sẽ có diễn biến phức tạp vì một số người muốn sang lào làm việc nhưng không muốn cách ly sau nhập cảnh theo quy định. Chính vì vậy, đơn vị đã cho bố trí 7 chốt cố định trên dọc tuyến biên giới quản lý 24/24 giờ. Đồn cùng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho người dân hiểu và chấp hành.

Phá nhiều chuyên án tổ chức người nhập cảnh trái phép

Từ đầu năm đến nay BĐBP tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng và tổ chức đưa đi cách ly hơn 7.000 người nhập cảnh từ Lào về. Tổ chức thành lập, duy trì 65 chốt cố định và 11 chốt cơ động trên toàn tuyến biên giới để làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chốt chặn, kịp thời phát hiện xử lý các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Đặc biệt, đơn vị đã phát hiện xử lý 125 vụ gần 300 đối tượng nhập cảnh trái phép, xác lập và đấu tranh thành công 2 chuyên án, 3 vụ án hình sự liên quan đến tổ chức môi giới đưa người xuất cảnh trái phép.

Cụ thể, 1 giờ 45 ngày 21- 2, trong lúc TTKS tại khu vực Mốc số 404 biên giới Việt Nam - Lào (thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, H. Kỳ Sơn), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp Đồn BPCKQT Nậm Cắn đã phá thành công Chuyên án NA 221.2, bắt giữ đối tượng Xiêng Phôm My (Khăm Bò, 1967, trú huyện Noọng Hét, Xiêng Khoảng, Lào) đang có hành vi đưa 9 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào. My khai nhận, được một người Việt Nam tên Hạnh (không rõ lai lịch) thuê dẫn đường, đưa 9 người Việt Nam từ bản Tiền Tiêu (xã Nậm Cắn, H. Kỳ Sơn) vượt biên sang Lào với tiền công 5 - 7 triệu đồng/người.

Cùng thời gian trên, khi đang tuần tra, kiểm soát biên giới tại khu vực mốc số 403 đến 404, lực lượng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp ĐBP CKQT Nậm Cắn phát hiện 4 đối tượng nghi có hành vi xuất cảnh trái phép sang Lào. Phát hiện thấy lực lượng chức năng, đối tượng bỏ chạy là Nguyễn Thái Dương (1993, trú xã Diễn Tân, H. Diễn Châu) đã đến tự thú và khai nhận về hành vi đưa người trốn đi nước ngoài trái phép.

Đại tá Dương Hồng Hải- Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An, cho hay: Hiện Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An duy trì 33 tổ chốt với 247 CBCS phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan, dân quân địa phương duy trì chốt chặn 24/24 và TTKS kịp thời phát hiện xử lý tất cả các vụ việc liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền nước bạn Lào để tiến hành trao đổi thông tin xác định các đối tượng nằm trong diện nghi vấn liên quan. Bên cạnh tổ chức kết hợp TTKS, BĐBP tỉnh Nghệ An còn điều tra xác minh, xác lập các chuyên án, vụ án đấu tranh để ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn 2 tuyến biên giới.

