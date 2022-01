Giám đốc BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khẳng định không liên quan tiền hoa hồng của Việt Á

“Tôi khẳng định không liên quan gì đến “tiền hoa hồng” cả, tôi cũng không biết Công ty Việt Á là ai, như thế nào. Tôi cũng đã báo cáo như vậy với Giám đốc Sở Y tế, với ngành”, ông Nguyễn Văn Hương nói.

Trước đó, Bệnh viện HNĐK tỉnh Nghệ An cũng đã chi hơn 7,5 tỷ đồng để mua các sinh phẩm của Công ty Việt Á ở 2 gói thầu.

Bệnh viện lớn nhất Bắc Trung Bộ chi hơn 7,5 tỷ đồng để mua sinh phẩm của Công ty Việt Á.

Công ty Việt Á đã trúng thầu ở 6 đơn vị, bệnh viện tại tỉnh Nghệ An. Trong đó có 4 đơn vị, bệnh viện công lập.

Liên quan đến vụ án Công ty Việt Á, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triệu tập nhiều cá nhân để điều tra, làm rõ các thông tin về "tiền hoa hồng". Vụ án đang được mở rộng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 4/1, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An đã thu thập các hồ sơ tại nhiều bệnh viện đóng trên địa bàn để điều tra, trong đó có ít nhất 3 bệnh viện lớn gồm: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Nghệ An và Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Ông Nguyễn Văn Hương – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh tỉnh Nghệ An cho biết: “Không rõ các phòng ban tham mưu ở dưới thế nào chứ hiện tại tôi chưa nắm được thông tin. Việc Công an thu thập, kiểm tra hồ sơ liên quan đến công ty Việt Á giai đoạn này là bình thường”.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong