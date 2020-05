Giá heo hơi như 'ngựa bất kham', vọt lên 105.000 đồng/kg

Ông Vũ Vinh Phú cho rằng, giá cả liên quan đến con heo hiện rất "u u minh minh"

"Ông lớn" trong 2 ngày tăng heo hơi đến 8 giá

Giá heo hơi của Công ty CP Việt Nam liên tục trong 2 ngày 22.5 và 24.5 đã tăng giá 2 lần, lần lượt 5.000 đồng và 3.000 đồng/kg, lên 78.000 đồng/kg do “không chịu nổi giá tăng sốc của thị trường”. Lâu nay, theo đại diện của CP Việt Nam, giá heo hơi công ty này bán ra là 70.000 đồng/kg, giá heo mảnh là 95.000 - 97.000 đồng/kg. Với mức tăng này, giá heo mảnh của CP bán ra tương đương 103.000 - 105.000 đồng/kg. Thế nhưng, theo phản ánh tại chợ đầu mối Hóc Môn, từ ngày 15.5 đến nay, thương lái không nắm được giá heo hơi của CP nữa do... chỉ mua được heo mảnh, không mua được heo hơi của doanh nghiệp.

Theo ghi nhận, heo hơi tại miền Bắc ngày hôm nay (26.5) dao động phổ biến 95.000 - 99.000 đồng/kg. Đặc biệt, một số địa phương như Tuyên Quang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc… giá heo hơi được báo về mức 100.000 - 103.000 đồng/kg. Ở miền Trung, mức giá heo hơi “ổn định” từ mấy ngày qua là 93.000 - 98.000 đồng, sau khi đồng loạt tăng 1 - 3 giá cuối tuần qua. Tuy nhiên, tại Nghệ An, giá heo hơi từ 98.000 đồng được thổi lên mức 105.000 đồng/kg. Lý do được các thương lái đưa ra do nguồn heo tại địa phương khan hiếm.

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng phi mã, 2 - 3 giá, vọt lên mức 95.000 - 100.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại Đồng Nai - thủ phủ chăn nuôi hôm nay đã lên đỉnh trong vùng, 100.000 đồng/kg, cùng mức giá này có heo hơi tại Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang. Tại Hậu Giang, Cần Thơ, Tiền Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, TP.HCM, giá heo dao động 95.000 - 99.000 đồng/kg. Tại Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Trà Vinh, Bến Tre… giá dao động 97.000 - 99.000 đồng/kg.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc tăng giá heo hơi liên tục của “ông lớn” CP đã đẩy giá heo hơi trong nước tăng phi mã trong mấy ngày qua.

Tại hai chợ đầu mối khu vực TP.HCM, ngày 26.5, theo các tiểu thương, giá heo mảnh được bán từ 120.000 - 125.000 đồng/kg. Lượng heo về cả hai chợ khoảng 4.450 con, mức giá bán hiện nay là “khá cao” so với nhu cầu thực. “Giá heo hơi tăng, nên heo lấy tại lò tăng, buộc lòng phải bán heo mảnh giá cao hơn 10.000 - 15.000 đồng/kg so với một tuần, 10 ngày trước”, tiểu thương tại chợ Hóc Môn cho hay.

Hai tháng chưa có báo cáo “ra hồn” về giá thịt heo

Không nói quá, giá heo hơi trên cả nước đang như “ngựa bất kham”, mạnh ai nấy tăng, ai cần thì mua, hôm sau cao hơn hôm trước. Trong “cơn say” giá heo hơi tăng "như điên", vai trò quản lý của các bộ ngành liên quan có thể nói là khá mờ nhạt. Bộ NN-PTNT sau thời gian tuyên bố hùng hồn sẽ đưa giá heo hơi xuống 70.000 đồng/kg, rồi xuống 60.000 đồng/kg, nay giá heo hơi trên thị trường vọt mức 100.000 đồng/kg, tăng kéo dài hơn tuần qua, nhưng không thấy Bộ này có ý kiến gì. Bài ca thiếu hụt nguồn cung, tái đàn chưa kịp, tăng nhập khẩu, ép công ty lớn giảm giá… vẫn được cơ quan quản lý đưa ra, nhưng thị trường giá heo hơi đang được giải quyết phần ngọn và nặng tính hình thức hơn là thực chất của thị trường.

Ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hội siêu thị Hà Nội cho rằng, nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc thiếu hụt nguồn cung trầm trọng như hiện nay là do Bộ NN-PTNT đánh giá không đúng thực chất của vấn đề. Ông nói: “Ban đầu Bộ này cho rằng không thiếu nhiều đâu, trong khi heo trong dân chết vì dịch rất nhiều. Sau giá lên Bộ lại báo thiếu 20% và cho biết đến cuối năm nay mới có thể cân bằng được. Thứ hai, Bộ này đang nói các công ty chăn nuôi lớn chiếm 35% thị phần thịt heo cả nước, cam kết sẽ hạ giá heo hơi xuống 70.000 đồng/kg, nay có mấy doanh nghiệp đã hạ rồi? Danh sách các công ty đã giảm được công bố thế nào? Bao nhiêu con heo từ các công ty này bán ra với giá 70.000 đồng/kg? Đó là chưa nói chính vị đứng đầu Bộ NN-PTNT đã từng nói các công ty chăn nuôi lớn nếu không kìm giá heo hơi có thể xem xét lại các ưu đãi trong đầu tư, kinh doanh. Thế nhưng, trong gần 2 tháng qua, chưa có bất kỳ thông tin, con số thống kê nào cụ thể. Thông tin các thương lái không mua được heo với giá cam kết cũng không được Bộ quản lý kiểm chứng, kiểm tra. Trái lại, người tiêu dùng toàn nhận được thông tin là công ty chăn nuôi chuyển sang thuê giết mổ bán heo mảnh luôn, không bán heo hơi nữa, thuê giết mổ bán giá cao hơn 30 - 40% so với giá cam kết. Hết chuyện và hết phim để nói”.

Bổ sung thêm, ông Phú cũng nhấn mạnh, vai trò của Bộ Công thương, Bộ Tài chính liên quan đến giá thịt heo cũng “có vấn đề”. Ông nói: “Thủ tướng yêu cầu 2 bộ này làm rõ giá trị gia tăng từng khâu trong thịt heo. Giá từ trang trại vào lò mổ tăng thế nào? Từ lò ra chợ, rồi từ lò vào siêu thị… Tính gom con số chung là đội lên 45%, nhưng chỉ mặt đặt tên “ông” nào đội giá, mỗi “ông” hưởng bao nhiêu, không nghe nói đến. Cả 2 tháng nay, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, chưa thấy bộ nào có báo cáo “ra hồn” liên quan đến thịt heo. Thủ tướng nhấn mạnh kinh doanh thì phải lợi nhuận, nhưng cần sự chia sẻ của doanh nghiệp với người tiêu dùng một cách hợp lý. Lợi nhuận bao nhiêu là vừa để người tiêu dùng còn có cái ăn, chống Covid-19. Khâu bán lẻ và trung gian đang chiếm phần lớn giá thịt heo, nhưng đến nay chưa nghe đề cập đến. Con heo hiện rất u u minh minh”.

Ngoài ra, Bộ NN-PTNT từ việc không cho nhập khẩu để “bảo vệ” chăn nuôi trong nước, đến việc cho nhập ồ ạt để bán, nhưng công tác đưa vào thị trường, vào siêu thị với thịt nhập lại không được phối hợp nhịp nhàng với Bộ Công thương. Tiêu thụ thịt nhập trong các hệ thống bán lẻ hiện tại rất thấp, tổ chức khâu bán hàng, trung gian từ trang trại đến người tiêu dùng hay từ container thịt nhập đến tay người tiêu dùng đang “có vấn đề”. “Người tiêu dùng có quyền nghi ngờ có sự bất nhất hoặc không khách quan trong điều hành thị trường thịt heo”, ông Phú nhấn mạnh.

