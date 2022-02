Em bé ngã lộn nhào trong ô tô, loạt hành động sai trái của tài xế khiến dân mạng phẫn nộ

Mới đây một video ngắn ghi lại cảnh cảnh tượng một em bé bị ngã lộn nhào trên vô lăng ô tô được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao.

Cụ thể trong clip là hình ảnh một người đàn ông trung niên (có lẽ là ông đứa trẻ) cầm lái và em bé khoảng vài tháng tuổi đứng trong lòng.

Vừa lái xe vừa muốn chơi đùa với cháu, người đàn ông đã cho em bé cầm thử vô lăng và xoay vào cua trong khi vẫn lái xe trên đường. Nhưng vì em bé còn quá nhỏ cộng với cú xoay vô lăng bất ngờ khiến em mất thăng bằng và ngã lộn nhào ra ghế phụ.

Chứng kiến khoảnh khắc thót tim ấy, hai người phụ nữ ngồi đằng sau xe quá hoảng hốt chỉ biết kêu lên: "Ui giời ơi". Nhưng điều đáng nói là, trong tình huống rất nguy hiểm cho cháu bé như vậy thì người đàn ông cầm lái lại tỏ thái độ thản nhiên, vui vẻ và cười phá lên khiến nhiều người xem bất bình.

Mới đăng tải cách đây không lâu nhưng đoạn clip ngắn đã nhận về vô vàn ý kiến chỉ trích từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ thái độ tức giận với loạt hành động sai toàn tập của người đàn ông trung niên.



Có thể thấy, vốn dĩ vừa lái xe vừa chơi đùa, cho bé đứng trong vô lăng ô tô đã là điều rất nguy hiểm rồi, tiếp sau là thái độ vui vẻ "như không" của người đàn ông kia lại càng làm dân tình phẫn nộ hơn.

Mặt khác, một số ý kiến còn lên tiếng chỉ trích cả những người lớn ngồi sau xe cũng thật tắc trách khi đồng thuận để em bé vào lòng lái xe, lại còn quay clip như vậy nữa.

Một số bình luận của dân mạng:

"Thật không thể hiểu nổi, con/cháu ngã lộn vòng như thế mà vẫn cười được thì cũng xin là chịu",

"Nhiều người cứ cho rằng như thế là hay. Chơi với trẻ cũng phải biết chừng mực chọn lúc. Lái xe vốn đã rất nguy hiểm rồi còn chơi đùa như thế",

"Mấy bà ngồi phía sau còn quay clip được, đúng là khó hiểu thật sự. Như mình thì xót đứt ruột ấy chứ",

"Thương con ghê, lộn vòng như thế, không biết có va vào đâu cứng, nhọn không",...

