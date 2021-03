Elly Trần đăng ảnh gợi cảm, để lộ hình xăm nơi 'vùng cấm địa'

Elly Trần là một trong những hotgirl đời đầu của thế hệ hotteen Việt. Nổi tiếng từ nhiều năm trước nhưng ở hiện tại, nữ diễn viên kiêm người mẫu này vẫn nhận được sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng.

Dù đã là mẹ hai con, 8X vẫn thường xuyên khiến dân tình "bỏng mắt" trước những lần phô diễn đường cong đầy quyến rũ. Mới đây, Elly Trần tiếp tục khiến mạng xã hội "dậy sóng" trước bộ ảnh gợi cảm được cô nàng chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo đó, Elly Trần diện trên mình bộ bikini một mảnh để lộ đường cong hình chữ S "chết người". Không những thế, hotgirl đời đầu còn vô tình để lộ hình xăm nơi "vùng cấm địa" khiến cư dân mạng thắc mắc.

Soi kỹ dòng chữ mà bà mẹ U30 xăm là: "I believed I could so I did" - tạm dịch là "Tôi tin rằng tôi có thể làm như vậy".

Bên dưới bài đăng, đông đảo người dùng đã để lại những lời khen ngợi sắc vóc của bà mẹ hai con. Ai nấy cũng đều cho rằng, dù đã bước sang tuổi ngoài 30, Elly Trần vẫn giữ được vóc dáng mượt mà chẳng kém cạnh bất cứ hotgirl hay người mẫu nào.

Đồng thời một bộ phận khác cũng đùa vui rằng, nhan sắc trẻ trung xinh đẹp và thân hình quyến rũ của Elly Trần chính là niềm mơ ước của phần đông những phụ nữ đang có gia đình hiện nay.

Tác giả: Nhật Minh

Nguồn tin: saostar.vn