Đức “cọt” thật là hay

Trong chiến thắng 2-1 của Sông Lam Nghệ An trước chủ nhà SHB Đà Nẵng, Phan Văn Đức đã ghi hai bàn thắng tuyệt đẹp, đó đều là những cú ra chân ở đẳng cấp cực cao, hiếm gặp tại V-League: Một cú vuốt bóng, một cú cứa lòng, bóng đều găm vào góc cao khung thành. Ai cũng phải trầm trồ, bật dậy trước hai siêu phẩm của Phan Văn Đức.

Bóng đá xứ Nghệ không chỉ có “chém đinh chặt sắt”, bóng đá xứ Nghệ còn có những cầu thủ tài năng, những danh thủ chơi tấn công hoa mỹ mà hiệu quả, mà Phan Văn Đức chính là một trong số đó. Khi U.23 Việt Nam hội quân cho VCK U.23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc), trợ lý báo HLV Park Hang-seo rằng có cầu thủ trẻ hay lắm, đang chơi cho Sông Lam Nghệ An. Thầy Park nheo mày: “Cứ đưa cậu ta đến đây, tôi chỉ cần một vài ngày là nắm được tình hình”. Phan Văn Đức lúc đến trước mặt thầy Park thì gầy, đen, hốc hác do vừa liên tiếp các giải trẻ nhưng chỉ sau một buổi tập, anh đã là sự lựa chọn của HLV Park Hang-seo.

Phan Văn Đức ưa thích độc lập tác chiến.

Nếu như ở Văn Quyến có tài năng thiên bẩm, Công Vinh khởi sắc đi lên từ sự chăm chỉ luyện tập thì Phan Văn Đức có cả hai tố chất của những người đàn anh: Tài năng và sự cần cù trên sân tập. Trước SHB Đà Nẵng, đội khách Sông Lam Nghệ An gặp vô số khó khăn.

Bị dẫn bàn trước, bị ép sân và rồi, Đức “cọt” đã “gánh team” khi ghi hai bàn thắng siêu đẹp giúp đội nhà ngược dòng thành công. Trong hai bàn thắng, tiền vệ Phan Văn Đức đều không cho hàng thủ và thủ môn đối phương có cơ hội cản phá. Rất nhiều cổ động viên Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân đã đứng dậy vỗ tay khi chứng kiến hai bàn thắng đẹp mắt của Phan Văn Đức.

Để có được thành công như ngày hôm nay, Phan Văn Đức luôn nhắc tới công ơn của các thầy ở “lò” Sông An Nghệ An. Nhưng có một người luôn trong trái tim tiền vệ này, đó chính là người mẹ tuyệt vời Vũ Thị Hiền. Ngay từ hồi cậu bé Phan Văn Đức ăn tập bóng đá, đi dự các giải trẻ trên toàn quốc, mẹ Hiền đã theo con trai tới mọi tỉnh, thành phố. Chính mẹ là nguồn động viên to lớn để Phan Văn Đức ngày một ý thức, quyết tâm, nỗ lực hơn trong luyện tập.

Trưởng thành hơn khi khoác áo các đội tuyển quốc gia, Đức “cọt” luôn phấn đấu để đạt được thành công hơn nữa. Những năm gần đây, Đức luôn là trụ cột của đội bóng xứ Nghệ. Đầu mùa giải năm nay, Sông Lam Nghệ An khởi đầu trong lo lắng, sợ hãi nhưng với hai chiến thắng gần đây, đội bóng bên dòng sông Lam đã vươn lên giữa bảng xếp hạng V-League 2021 với 7 điểm sau 5 trận. Và Phan Văn Đức chính là điểm tựa, là niềm hy vọng của các đồng đội ở đội bóng xứ Nghệ.

Tác giả: MINH CHIẾN

Nguồn tin: Báo Quân đội Nhân dân