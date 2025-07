SỐC: Thước phim HLV Enrique tát vào mặt tiền đạo Chelsea sau khi PSG thua thảm

Your browser does not support the video tag.

HLV Enrique có hành động thiếu kiểm soát đối với tiền đạo Joao Pedro

Rạng sáng 14-7, Chelsea đã tạo ra cú sốc lớn khi "hủy diệt" PSG đến 3-0 trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 để lên ngôi vô địch cực kỳ thuyết phục.

Đại diện nước Anh mặc dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ nhưng lại gây bất ngờ khi chủ động dâng lên tấn công dồn ép PSG ngay từ những phút đầu. Thành quả đến với Chelsea ngay ở phút 22 khi Cole Palmer ghi bàn mở tỉ số.

Chỉ cần 8 phút sau, Palmer đã hoàn tất cú đúp của mình sau khi nhận bóng từ đồng đội, anh có pha độc diễn rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn PSG.

Joao Pedro tỏ ra đau đớn sau cú tát của HLV Luis Enrique - Ảnh: REUTERS

Chưa dừng lại ở đó, tiền đạo Joao Pedro còn ghi thêm bàn thắng thứ 3 để khép lại hiệp 1. Hai đội tạo ra nhiều cơ hội ở hiệp 2 nhưng 3-0 là tỉ số chung cuộc của trận đấu.

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cầu thủ hai đội đã không giữ được bình tĩnh và có màn ẩu đả lộn xộn. Nổi bật trong đám đông là HLV Luis Enrique của PSG.

HLV Luis Enrique không giữ được bình tĩnh sau khi PSG thua thảm trước Chelsea - Ảnh: REUTERS

Trái ngược với hình ảnh lịch lãm, điềm tĩnh ngày thường, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng lao vào "ăn thua" với các cầu thủ Chelsea. Đáng xấu xí khi các máy quay truyền hình đã bắt được khoảnh khắc ông tát nhiều cái vào mặt tiền đạo Joao Pedro của Chelsea.

Hành vi xấu xí này của HLV Enrique càng khiến nỗi đau trận thua chung kết của người hâm mộ PSG càng tăng thêm.

Tác giả: Thanh Định

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ