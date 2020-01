Đua nhau săn đào đá Lào 'độc' về chơi Tết

Đào đá thường mọc trên núi cao nên thân cành rêu bám đầy

Quốc lộ 46, đoạn qua xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An, những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý luôn tấp nập người mua kẻ bán đào tết. Những cây, cành đào đá có nguồn gốc từ Lào được người dân bày bán tràn ra cả vỉa hè, lòng đường.

Video clip đào đá Lào bày bán dịp Tết ở TP Vinh

Thân cây xù xì, thế cây đẹp.

Trong vai một người đi mua đào về chơi tết, chúng tôi ghé một điểm bán đào ngay ven đường. Thấy khách, anh Nguyễn Văn Hùng, chủ điểm bán đào, liền đon đả chào mời. Chỉ vào một cành đào đá gốc xù xì, thế đẹp, búp và hoa nhiều, anh Hùng, cho biết: "Cành đào này em mới bán 80 triệu đồng cho chủ một doanh nghiệp, khách đang gửi chuẩn bị lấy".

Búp của cây đào đá Lào thường lớn hơn búp của cây đào bình thương.

Nói rồi anh Hùng dẫn chúng tôi đi xem một số cành đào đẹp, nhỏ hơn mà anh đang bày bán. "Để có mấy cành đào này, em phải sang tỉnh Xiêng Khoảng, Lào vào các bản người Mông tìm cả tháng mới được. Anh thích thì mua về chơi, giá từ 2-8 triệu đồng tùy cành, đào đá đẹp thế này giờ hiếm lắm"- anh Hùng nói.

Thân cây đào đá Lào thường có nhiều rêu mốc

Theo tìm hiểu, đào đá Lào gốc lớn, thế đẹp có giá hàng trăm triệu đồng. Cây, cành nhỏ có giá từ 2-8 triệu đồng được nhiều người dân tìm mua về chơi trong dịp Tết trong những năm gần đây. "Trước đây, gia đình tôi hay dùng đào Nhật Tân, mấy năm gần đây tôi chuyển qua chơi đào đá, đào núi. Đào này họ lấy từ Lào về nên cành bậm, rêu mốc phủ đầy, đặc biệt bông nở ra to và thắm trông rất đẹp"- anh Nguyễn Văn Hương, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh, tâm sự

Gốc đào đá thường lớn vì đã mọc lâu năm trên núi.

Được biết, để cung cấp nguồn đào, vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 Âm lịch, hàng trăm người dân xã Nghi Ân, TP Vinh lại kéo nhau theo quốc lộ 7, quốc lộ 48 đi qua cửa khẩu Nậm Cắn, Thông Thụ sang các tỉnh như Hủa Phăn, Xiêng Khoảng (Lào) săn tìm đào đá đem về bán. Đào đá được mua tại các bản người Mông ở lưng chừng núi, sau đó được thu gom tập kết ở cửa khẩu. Đến khoảng ngày 15 đến 20 tháng 12 Âm lịch sẽ được thương lái vận chuyển từ cửa khẩu về TP Vinh đem bày bán.

Cánh hoa của đào đá Lào thường dày và to hơn đào thường.

Hoa đào đá Lào thắm đẹp hơn hoa đào bình thường.

"Nghề này cũng không đòi hỏi quá nhiều vốn, quan trọng là mình phải chịu khó vất vả. Mỗi chuyến đi Lào về, nếu may mắn gặp được những cành đào đẹp, bán gặp khách có thể kiếm được hàng trăm triệu đồng"- anh Nguyễn Hải Vinh, một người chuyên sang Lào "săn" đào đá về TP Vinh bán, chia sẻ.

Một gốc đào đá nhỏ nhưng được rao bán với giá 15 triệu đồng

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động